31 января на канале «Украина» состоится премьера 44-серийного серила «Водная полиция».

Наблюдать за работой героев «Водной полиции» телезрители смогут в будни, с понедельника по четверг. Первые два дня премьерные серии будут показаны в 14:30, а со 2 февраля – в 17:00.

В центре повествования картины «Водная полиция» – особый отдел в правоохранительных органах, сотрудники которого занимаются патрулированием акватории и борьбой с браконьерством. В их зоне ответственности также раскрытие преступлений, совершенных на воде или возле нее.

Создатели сериала максимально задействовали водное пространство во время съемок. А работа над подводными сценами стала большим вызовом для режиссера и операторов, потому что всем пришлось находиться под водой – в аквалангах и дайверских костюмах.

Смена с подводными съемками могла длиться максимум семь часов, так как нахождение под водой – очень большая нагрузка на организм. Ребята выныривали через пару часов, потом снова погружались, – поделилась исполнительный продюсер Лена Лисняк.

Водная полиция: на канале Украина состоится премьера 44-серийного экшена / пресс-служба канала Украина

Нелегко надевать гидрокостюм, когда на улице +2˚С, а его нужно натянуть практически на голое тело, – рассказал актер Артур Шурыпа, сыгравший профессионального аквалангиста Руслана Мамаева. – Наши художники по костюмам всячески старались, чтобы мне было комфортно, и я не переохладился.

Помимо съемок на воде зрителей канала «Украина» ожидает много динамичных сцен на суше, во время которых будут погони, стрельба, драки…

У нас был курс экстремального вождения на машине марки Dodge. Мы ездили по пескам. Это фантастика! Нереальные ощущения, – поделился актер Роман Муленко, сыгравший капитана Глеба Мазура.

Водная полиция: на канале Украина состоится премьера 44-серийного экшена / пресс-служба канала Украина

Крутой экшен трудно представить без работы каскадеров, и в сериале «Водная полиция» одним из таких профессионалов оказалась актриса Катя Скрипко. Она несколько лет жила и работала в Китае, где училась у мастеров сложных и опасных трюков.

Мои друзья – каскадеры из Австралии, Венесуэлы, Африки и Украины. У них своя команда, они работают с Джеки Чаном и другими известными актерами. Я тренировалась у них и научилась всему, что они показывали, – рассказала актриса Катя Скрипко, которая сыграла майора Викторию Калиниченко.

Боевой девушкой оказалась еще одна звезда сериала, чьи навыки пригодились во время динамичных сцен.

В детстве я любила игры мужского характера, – поделилась актриса Мила Рымар, которая сыграла старшего лейтенанта Ольгу Юзефович. – Я занималась тайским боксом, ходила на рукопашный бой и с огромным удовольствием и азартом посещала стрелковые клубы.

За каждой сценой сериала «Водная полиция» стоит огромная работа всей съемочной группы, которую телезрители смогут оценить совсем скоро.

Водная полиция: на канале Украина состоится премьера 44-серийного экшена / пресс-служба канала Украина

Ребята на площадке делали все, что было в его силах. Очень ценно, когда люди настолько отдаются своей профессии, – поделился Артур Шурыпа. – Мы все старались. Проект «Водная полиция» постоянно держал нас в тонусе.

В главных ролях также сыграли: Александр Форманчук, Евгений Синчуков, Александр Мавриц, Марго Баласанян и другие.

Режиссер-постановщик проекта – Наталья Титова. Оператор – Владимир Гуевский.

Смотрите с 31 января сериал «Водная полиция» на канале «Украина».