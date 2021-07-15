Водная полиция: канал Украина начал съемки нового 44-серийного сериала

Канал «Украина» и компания SPACE Production готовят новую 44-серийную картину под названием «Водная полиция».

Это сериал об относительно новом подразделении в правоохранительных органах Украины, сотрудники которого занимаются патрулированием акватории и борьбой с браконьерством, а также раскрытием преступлений, совершенных на воде или возле нее. Главный продюсер департамента кино-сериального производства канала «Украина» Наталия Стрибук уверена, что проект покорит зрителей с первого кадра:

Я думаю, что живописный сеттинг и тема совсем недавно сформированного в Украине подразделения водной полиции однозначно привлекут широкий круг зрителей. На фоне многочисленных процедуралов в эфирах телеканалов, наш проект будет заметно выделяться.

Сериал "Водная полиция" / SPACE Production

Я рада, что идея «Водной полиции» так же, как и нам, отозвалась телеканалу «Украина», положив начало нашему сотрудничеству, – говорит генеральный продюсер и основатель SPACE Production Дарья Легони-Фиалко. – Интересный микс в этом проекте: с одной стороны, крепкий классический процедурал, а с другой – амбициозный вызов для продюсеров: красивый и любимый Днепр, работа на воде, подводные съемки, погони на катерах… Захватывающе!

Герои сериала будут расследовать множество преступлений, которые пытается похоронить на дне водоемов криминальный мир. Образы сотрудников Особого отдела водной полиции создадут как заслуженные (Александр Форманчук и Александр Мавриц), так и молодые актеры.

Например, для Марго Баласанян – это первая линейная роль. Актриса с детства относила себя к субкультуре «панк», поэтому характер айтишницы Особого отдела водной полиции ей близок и понятен. Исполнительница роли оперативника Мила Рымарь благодаря проекту «Водная полиция» реализует свою детскую мечту стать полицейским. На службу в органы Мила так и не пошла, но детские занятия восточными единоборствами пригодятся ей в этом проекте. Вторая оперативница тоже не из робкого десятка. Актриса Катя Скрипко 7 лет оттачивала в Китае боевое искусство с каскадерами, работающими с Джеки Чаном и Донни Йеном.

Исключительным проект делают только актеры, поэтому к кастингу мы подошли очень серьезно, отсмотрев невероятное количество проб, – говорит режиссер «Водной полиции» Антон Щербаков. – Нам хотелось создать максимально объемные образы, с более глубокими личными историями. Каждый актер наделяет героя особым звучанием, и мы постарались подобрать тех, кто сделает своего супергероя правдоподобным и убедительным.

Сериал "Водная полиция" / SPACE Production

Во время работы над проектом съемочная группа консультируется с действующими сотрудниками водной полиции Украины. Актеры учатся правилам ближнего боя в воде, а также погружению под воду как с аквалангами, так и без них.

Над визуальной составляющей проекта режиссер Антон Щербаков, художник-постановщик Татьяна Лаптева-Кондратова и оператор-постановщик Владимир Гуевский работали несколько месяцев. Логотип водной полиции, который будут использовать в сериале, – разработка режиссера. А вот художник-постановщик признается, что дольше всего искали, как будет выглядеть база водной полиции. Перед создателями сериала стояла задача построить не просто функциональный офис отдела, а создать максимально атмосферное помещение, которое дополнит съемки на натуре.

Мы старались сочетать и какие-то современные элементы, и архитектуру корабля, чтобы, заходя в помещение, было ощущение, что оно будто покачивается на волнах, – делится Татьяна Лаптева-Кондратова.

Для этих целей рассматривали корабли, старые суда, но в итоге для съемок используют настоящий дебаркадер, который и переоборудовали под нужды Особого отдела водной полиции, где есть и морг, и комната допросов, и лаборатория.

Сериал "Водная полиция" / SPACE Production

Помещения отдела и мастерской одного из сотрудников водной полиции наполнены вещами, относящимися к судам, их собирали у владельцев яхт и кораблей. В мастерскую героя даже привезли и поставили на лафете настоящий катер. Подразделение оснащено самой современной техникой: катера, гидроциклы, спецтранспорт повышенной проходимости, дроны, эхолоты, подводные камеры и т.д.

Режиссер-постановщик проекта – Антон Щербаков. Оператор-постановщик – Владимир Гуевский. Продюсеры – Наталия Стрибук, Виктория Корогод, Дарья Легони-Фиалко, Екатерина Ласкари. Производством сериала по заказу канала «Украина» занимается компания SPACE Production. Съемки проходят в Киеве и Киевской области.