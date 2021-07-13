Співають всі: стала известна дата премьеры грандиозного шоу на канале Украина

Канал Украина рассекретил дату старта шоу «Співають всі!»

Новое шоу канала «Украина» впечатляет своими масштабами. Больше 80 талантливых участников предстанут перед уникальным жюри, в состав которого вошли 100 украинских артистов. Каждый из них самостоятельно принимает решение, за каких вокалистов он хочет отдать свой голос. Чем больше экспертов встанут и присоединятся к выступлению конкурсанта, тем больше у него шансов пройти в финал проекта и побороться за главный приз – полмиллиона гривен.

Ни в одном другом телепроекте мы еще не видели такого количества артистов-судей, – говорит режиссер-постановщик шоу «Співають всі!» Ярослав Губский. – 100 наших звезд расположились на 6-ярусной декорации в виде стены. У каждого – своя кнопка для голосования и свое цветовое окно, которое отображает мнение эксперта о выступлении участника. Это очень сложный алгоритм работы, при котором соединяются звуковые и визуальные эффекты с физическим нажатием кнопок и переключением экранов. Он же подсчитывает количество набранных баллов прямо во время выступления.

Необходимое программное обеспечение и систему голосования создатели проекта привезли из Польши. Разработка студии заняла около 3 месяцев. В ней использовано 474 квадратных метра экранов, более 320 световых приборов и 1200 метров светодиодной ленты. Чтобы привезти декорации в съемочный павильон, понадобилось около двадцати 10-тонных грузовиков. А на монтаж студии ушло 12 дней.

Впечатляют и размеры стены, на которой расположились судьи. Она достигает 10 метров в высоту, 16 метров в ширину и 6,5 метров вглубь. А вес конструкции составляет 38 тонн.

Еще один вызов, с которым столкнулись создатели проекта «Співають всі!», – огромное количество гарнитур. Недостающие в Украине комплекты заказывали из Дании, а приехали они буквально за день до начала съемок. Каждый из ста микрофонов записывает все разговоры судей, так что звукорежиссерам приходится прослушивать огромное количество материала.

Безусловно, «Співають всі!» – это самое народное вокальное шоу, ведь у нас собрано целых 100 экспертов, – отмечает ведущий проекта Владимир Остапчук. – У каждого свое мнение и свои предпочтения, и от этого участникам сложнее завоевать любовь максимального количества судей. У нас никто ни с кем не договаривается, каждый голосует за себя и самостоятельно решает, вставать и подпевать или нет. Уверен, что это самое справедливое, разнообразное и численное жюри в истории всех телевизионных проектов.

Как сообщалось ранее, развлекательный проект по британскому формату All Together Now впервые вышел на телеканале BBC в 2018 году и за короткое время получил известность среди зрителей таких стран мира, как Италия, Франция, Австралия, Нидерланды, Бразилия, Дания, Польша и другие. Украина стала восемнадцатой страной, в которой будет выходить это музыкальное шоу. Победитель проекта получит денежный приз в размере полмиллиона гривен.