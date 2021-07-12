Оладьи из цукини по рецепту судьи "МастерШеф-11" Владимира Ярославского

12 июля 2021 23:30 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Оладьи из цукини по рецепту судьи
Оладьи из цукини по рецепту судьи "МастерШеф-11" Владимира Ярославского
instagram.com/yaroslavskyi_vova

Как приготовить идеальные оладьи из цукини? Простым и проверенным годами рецептом делится Владимир Ярославский.

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Как приготовить красивые, зеленые, сезонные и легкие оладьи из цукини? Секрет судьи проекта "МастерШеф-11" Владимира Ярославского в большом количестве зелени. Используйте вашу любимую и наслаждайтесь ярким цветом блюда!

Ингредиенты:

  • 220 г цукини (можно заменить обычным кабачком)
  • 25 г листья шпината
  • 10 г листья петрушки или другой зелени
  • 25 г молодого белого лука (можно заменить на репчатый или шалот)
  • 1 яйцо
  • 35-40 г муки
  • 4 г соли

Совет: Вы можете заменить обычную муку на овсяное, но берите вдвое больше. В таком случае дайте готовой смеси постоять минут 20-30, чтобы мука набухла. Можно добавить петрушку, укроп, кинзу и даже молотого черного перца по желанию.

Способ приготовления:

  1. Цукини, лук, зелень и шпинат произвольно нарезать и измельчить в обычном блендере до получения мелких кусочков (но не до состояния смузи!)
  2. Затем добавить все остальные ингредиенты, перемешать и обжарить на антипригарной сковороде или на блиннице. Накладывайте массу не слишком тонко, но и не очень толстым слоем, чтобы оладушки прожарились.
  3. На среднем огне обжарить оладьи до золотистого цвета - примерно по 3 минуты с каждой стороны.
  4. Потом можно поставить оладьи в духовку на 5 минут. Но я предлагаю не заморачиваться, а просто продолжить готовить на сковороде под крышкой - по 1 минуте с двух сторон. Вот здесь надо аккуратно работать лопаткой. Оладьи получаются нежные и мягкие.
  5. Подавайте со сметаной, греческим йогуртом, сыром Филадельфия, яйцом пашот и лососем. Или как душе угодно! Рекомендую при подаче поливать ароматной оливковым маслом. Приятного аппетита!

Напомним,

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