Оладьи из цукини по рецепту судьи "МастерШеф-11" Владимира Ярославского

Как приготовить идеальные оладьи из цукини? Простым и проверенным годами рецептом делится Владимир Ярославский.

Ингредиенты:

220 г цукини (можно заменить обычным кабачком)

25 г листья шпината

10 г листья петрушки или другой зелени

25 г молодого белого лука (можно заменить на репчатый или шалот)

1 яйцо

35-40 г муки

4 г соли

Как приготовить красивые, зеленые, сезонные и легкие оладьи из цукини? Секрет судьи проекта "МастерШеф-11" Владимира Ярославского в большом количестве зелени. Используйте вашу любимую и наслаждайтесь ярким цветом блюда!

Совет: Вы можете заменить обычную муку на овсяное, но берите вдвое больше. В таком случае дайте готовой смеси постоять минут 20-30, чтобы мука набухла. Можно добавить петрушку, укроп, кинзу и даже молотого черного перца по желанию.

Способ приготовления:

Цукини, лук, зелень и шпинат произвольно нарезать и измельчить в обычном блендере до получения мелких кусочков (но не до состояния смузи!) Затем добавить все остальные ингредиенты, перемешать и обжарить на антипригарной сковороде или на блиннице. Накладывайте массу не слишком тонко, но и не очень толстым слоем, чтобы оладушки прожарились. На среднем огне обжарить оладьи до золотистого цвета - примерно по 3 минуты с каждой стороны. Потом можно поставить оладьи в духовку на 5 минут. Но я предлагаю не заморачиваться, а просто продолжить готовить на сковороде под крышкой - по 1 минуте с двух сторон. Вот здесь надо аккуратно работать лопаткой. Оладьи получаются нежные и мягкие. Подавайте со сметаной, греческим йогуртом, сыром Филадельфия, яйцом пашот и лососем. Или как душе угодно! Рекомендую при подаче поливать ароматной оливковым маслом. Приятного аппетита!

Напомним,