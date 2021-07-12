Оладьи из цукини по рецепту судьи "МастерШеф-11" Владимира Ярославского
Как приготовить идеальные оладьи из цукини? Простым и проверенным годами рецептом делится Владимир Ярославский.
Ингредиенты:
- 220 г цукини (можно заменить обычным кабачком)
- 25 г листья шпината
- 10 г листья петрушки или другой зелени
- 25 г молодого белого лука (можно заменить на репчатый или шалот)
- 1 яйцо
- 35-40 г муки
- 4 г соли
Совет: Вы можете заменить обычную муку на овсяное, но берите вдвое больше. В таком случае дайте готовой смеси постоять минут 20-30, чтобы мука набухла. Можно добавить петрушку, укроп, кинзу и даже молотого черного перца по желанию.
Способ приготовления:
- Цукини, лук, зелень и шпинат произвольно нарезать и измельчить в обычном блендере до получения мелких кусочков (но не до состояния смузи!)
- Затем добавить все остальные ингредиенты, перемешать и обжарить на антипригарной сковороде или на блиннице. Накладывайте массу не слишком тонко, но и не очень толстым слоем, чтобы оладушки прожарились.
- На среднем огне обжарить оладьи до золотистого цвета - примерно по 3 минуты с каждой стороны.
- Потом можно поставить оладьи в духовку на 5 минут. Но я предлагаю не заморачиваться, а просто продолжить готовить на сковороде под крышкой - по 1 минуте с двух сторон. Вот здесь надо аккуратно работать лопаткой. Оладьи получаются нежные и мягкие.
- Подавайте со сметаной, греческим йогуртом, сыром Филадельфия, яйцом пашот и лососем. Или как душе угодно! Рекомендую при подаче поливать ароматной оливковым маслом. Приятного аппетита!
Напомним,