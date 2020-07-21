Как правильно засолить красную рыбу в домашних условиях: простой рецепт от Владимира Ярославского

21 июля 2020 16:30 Юлия Крутиева
Как правильно засолить красную рыбу в домашних условиях: простой рецепт от Владимира Ярославского
Как правильно засолить красную рыбу в домашних условиях: простой рецепт от Владимира Ярославского
pixabay.com

Засолить красную рыбу в домашних условиях даже еще проще, нежели любую другую. А получается она очень вкусно!

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Судья кулинарного проекта "МастерШеф. Профессионалы" Владимир Ярославский делится простым рецептом засолки красной рыбы.

Я взял 2 рыбы разных видов, – говорит ресторатор. – Вы также можете использовать горбушу, кижуч и даже чавычу. Дикий лосось безопасно есть сырым - он уже был заморожен. Его вкусовые характеристики отличаются от того, к которому мы привыкли, но попробуйте насладиться именно природным вкусом.

Как правильно засолить красную рыбу в домашних условиях: простой рецепт от Владимира Ярославского / instagram.com/yaroslavskyi_vova

Ингредиенты:

  • Рыба примерно 1.2 кг
  • Соль морская 2 столовые ложки
  • Перец чёрный молотый
  • Оливковое масло
  • Цедра лайма
  • Сахар 1 столовая ложка
  • Виски/Бренди
  • Специи по вкусу

Способ приготовления:

  1. Очищаем рыбу от кожи.
  2. Смешиваем соль и сахар вместе и посыпаем рыбу с двух сторон.
  3. Поливаем оливковым маслом.
  4. Натираем цедру Лайма и посыпаем сверху.
  5. Посыпаем чёрным молодым перцем.
  6. Поливаем виски/бренди.
  7. Можно добавить тимьян/розмарин по вкусу.
  8. Накрываем плёнкой и в холодильник на ночь. И все, Ваша красная рыбка уже готова!
  9. Утром достаньте рыбу и просто протрите полотенцем. Заверните в пленку и дайте постоять ей ещё до вечера минимум - рыба ещё сутки примерно дозревает - в ней равномерно распределяются вкусы.

Как правильно засолить красную рыбу в домашних условиях: простой рецепт от Владимира Ярославского / instagram.com/yaroslavskyi_vova

Совет: Вместо цедры лайма - берите лимон, апельсин, мандарин. Алкоголь можно любой который вам нравится и джин и коньяк и даже водку. Очень вкусно добавлять свежие разные травы - в таком случае их нужно помять немного руками. Специи - добавляйте и кориандр, и можжевельник - очень вкусно. И храните засоленную рыбу 7-8 дней в холодильнике, в хорошо замотанной пленке или в плотном контейнере.

Напомним,

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