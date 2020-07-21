Как правильно засолить красную рыбу в домашних условиях: простой рецепт от Владимира Ярославского
Засолить красную рыбу в домашних условиях даже еще проще, нежели любую другую. А получается она очень вкусно!
Я взял 2 рыбы разных видов, – говорит ресторатор. – Вы также можете использовать горбушу, кижуч и даже чавычу. Дикий лосось безопасно есть сырым - он уже был заморожен. Его вкусовые характеристики отличаются от того, к которому мы привыкли, но попробуйте насладиться именно природным вкусом.
Ингредиенты:
- Рыба примерно 1.2 кг
- Соль морская 2 столовые ложки
- Перец чёрный молотый
- Оливковое масло
- Цедра лайма
- Сахар 1 столовая ложка
- Виски/Бренди
- Специи по вкусу
Способ приготовления:
- Очищаем рыбу от кожи.
- Смешиваем соль и сахар вместе и посыпаем рыбу с двух сторон.
- Поливаем оливковым маслом.
- Натираем цедру Лайма и посыпаем сверху.
- Посыпаем чёрным молодым перцем.
- Поливаем виски/бренди.
- Можно добавить тимьян/розмарин по вкусу.
- Накрываем плёнкой и в холодильник на ночь. И все, Ваша красная рыбка уже готова!
- Утром достаньте рыбу и просто протрите полотенцем. Заверните в пленку и дайте постоять ей ещё до вечера минимум - рыба ещё сутки примерно дозревает - в ней равномерно распределяются вкусы.
Совет: Вместо цедры лайма - берите лимон, апельсин, мандарин. Алкоголь можно любой который вам нравится и джин и коньяк и даже водку. Очень вкусно добавлять свежие разные травы - в таком случае их нужно помять немного руками. Специи - добавляйте и кориандр, и можжевельник - очень вкусно. И храните засоленную рыбу 7-8 дней в холодильнике, в хорошо замотанной пленке или в плотном контейнере.
Напомним,