Черничные капкейки: рецепт вкусной выпечки от Ревизора Юлии Панковой
Ведущая Нового канала Юлия Панкова рассказала, как она готовит выпечку из черники - простой рецепт, как дома быстро и просто приготовить черничные капкейки.
Чернику не будем добавлять в тесто, она нужна для крема, – говорит Юля. – Можно использовать свежую ягоду или замороженную.
Ингредиенты:
- 210 г – сахара
- 120 г – сыра филадельфия
- 100 г – сливочного масла
- 2 шт. – яиц
- 100 г – муки
- 3 г – разрыхлителя
- 2 г – соды
- 115 г – 9% творога
- 115 мл. – растительных сливок
- 220 г – черники
- 30 г – сахарной пудры
- 1 ч. л. – сахарного сиропа
- ¼ чайной ложки лимонного сока
- веточка розмарина
Приготовление теста:
Соедините яйца с 180 граммами сахара и взбейте в пену. Добавьте сыр филадельфия, масло, муку, соду, лимонный сок, разрыхлитель. Замесите блендером на маленькой скорости до однородной массы.
Приготовление крема:
2. Чернику разделите – 60 граммов ягод соедините с 30-ю граммами сахара. Варите на слабом огне. Можно добавить веточку розмарина, а потом ее достать.
3. Дайте джему остыть. Затем смешайте с кремом и поставьте в холодильник на 30 минут.
4. Наполните формочки для кексов тестом. Сверху выложите ложкой оставшиеся ягоды. Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут.
5. Когда капкейки остынут, пропитайте их с помощью кисточки сахарным сиропом (сахар и вода – 1:1). Украсьте кексы черничным кремом с помощью кондитерского мешка. Приятного аппетита!
Напомним,