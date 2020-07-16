Черничные капкейки: рецепт вкусной выпечки от Ревизора Юлии Панковой

Ведущая Нового канала Юлия Панкова рассказала, как она готовит выпечку из черники - простой рецепт, как дома быстро и просто приготовить черничные капкейки.

Сезон черники длится всего несколько недель. Ягода плохо хранится и быстро пускает сок. Поэтому способы приготовления блюд с ней должны быть проверенными, ведь права на ошибку нет. Ведущая программы «Ревизор» (Новый канал), кулинар Юлия Панкова делится надежным рецептом черничных капкейков.

Чернику не будем добавлять в тесто, она нужна для крема, – говорит Юля. – Можно использовать свежую ягоду или замороженную.

Рецепт черничных капкейков от Юлии Панковой / пресс-служба Нового канала

Ингредиенты:

210 г – сахара

120 г – сыра филадельфия

100 г – сливочного масла

2 шт. – яиц

100 г – муки

3 г – разрыхлителя

2 г – соды

115 г – 9% творога

115 мл. – растительных сливок

220 г – черники

30 г – сахарной пудры

1 ч. л. – сахарного сиропа

¼ чайной ложки лимонного сока

веточка розмарина

Приготовление теста:

Соедините яйца с 180 граммами сахара и взбейте в пену. Добавьте сыр филадельфия, масло, муку, соду, лимонный сок, разрыхлитель. Замесите блендером на маленькой скорости до однородной массы.

Приготовление крема:

1. Взбейте творог, сливки и сахарную пудру.

2. Чернику разделите – 60 граммов ягод соедините с 30-ю граммами сахара. Варите на слабом огне. Можно добавить веточку розмарина, а потом ее достать.

3. Дайте джему остыть. Затем смешайте с кремом и поставьте в холодильник на 30 минут.

4. Наполните формочки для кексов тестом. Сверху выложите ложкой оставшиеся ягоды. Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут.

5. Когда капкейки остынут, пропитайте их с помощью кисточки сахарным сиропом (сахар и вода – 1:1). Украсьте кексы черничным кремом с помощью кондитерского мешка. Приятного аппетита!

Напомним,