Шоколадный фондан: оригинальный рецепт десерта от Ревизора Юлии Панковой

12 июля 2020 09:00 Юлия Крутиева
Шоколадный фондан: оригинальный рецепт десерта от Ревизора Юлии Панковой
Шоколадный фондан: оригинальный рецепт десерта от Ревизора Юлии Панковой
instagram.com/pankova_julja

Ведущая Нового канала Юлия Панкова поделилась оригинальным рецептом вкусного десерта - шоколадный фондан. Приготовьте его дома! Угостите родных!

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11 июля во всем мире отмечают День шоколада. Ученые доказали, что это очень полезный для организма продукт. Приготовьте сладости, а именно – шоколадный фондан – собственноручно вместе с ведущей проекта «Ревизор» (Новый канал), кулинаром Юлией Панковой.

Знаю, что шоколаду приписывают различные лекарственные свойства, – рассказывает Юля. – Говорят, что он способствует отдыху и психологическому восстановлению. А темные сорта стимулируют выброс гормона счастья, который улучшает настроение. Возможно! Но не в моем случае. Признаюсь, отдельно его не ем, потому что не очень люблю. Применяю только в кулинарии, когда готовлю фондан или торт «Захер». Это мой оригинальный рецепт фондана, которыми я с радостью делюсь с вами.

Шоколадный фондан: оригинальный рецепт десерта от Ревизора Юлии Панковой / пресс-служба Нового канала

Ингредиенты:

  • 170 г – 70% черного шоколада
  • 150 г – сливочного масла
  • 5 шт. – яиц
  • 70 г – сахара
  • 70 г – муки
  • 2 ст. л. – какао-порошка

Приготовление:

  1. Растопите шоколад и масло на водяной бане. Дайте шоколаду остыть до температуры 36 градусов.
  2. Взбейте яйца и сахар.
  3. Добавьте яйца с сахаром в шоколад и перемешайте.
  4. Добавьте муку и перемешайте еще раз.
  5. Для того, чтобы серединка получилась жидкой, часть теста можно залить в формочку для льда и заморозить.
  6. Смажьте форму маслом и посыпьте какао. Влейте тесто и полностью опустите в него замороженный кубик начинки, чтобы тесто его покрыло.
  7. Поставьте в духовку на 10 минут. Фондан должен пропечься, а серединка – остаться жидкой.
  8. Достаньте из духовки и дайте остыть 2-3 минуты, затем переверните фондан на тарелку.
  9. Его нужно подавать теплым. Вкус прекрасно дополнит шарик ванильного мороженого.

Напомним,

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Шоколадный фондан: оригинальный рецепт десерта от Ревизора Юлии Панковой

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