Шоколадный фондан: оригинальный рецепт десерта от Ревизора Юлии Панковой
12 июля 2020 09:00
Шоколадный фондан: оригинальный рецепт десерта от Ревизора Юлии Панковой
instagram.com/pankova_julja
Ведущая Нового канала Юлия Панкова поделилась оригинальным рецептом вкусного десерта - шоколадный фондан. Приготовьте его дома! Угостите родных!
«Ревизор» (Новый канал), кулинаром Юлией Панковой.
Знаю, что шоколаду приписывают различные лекарственные свойства, – рассказывает Юля. – Говорят, что он способствует отдыху и психологическому восстановлению. А темные сорта стимулируют выброс гормона счастья, который улучшает настроение. Возможно! Но не в моем случае. Признаюсь, отдельно его не ем, потому что не очень люблю. Применяю только в кулинарии, когда готовлю фондан или торт «Захер». Это мой оригинальный рецепт фондана, которыми я с радостью делюсь с вами.
Шоколадный фондан: оригинальный рецепт десерта от Ревизора Юлии Панковой / пресс-служба Нового канала
Ингредиенты:
- 170 г – 70% черного шоколада
- 150 г – сливочного масла
- 5 шт. – яиц
- 70 г – сахара
- 70 г – муки
- 2 ст. л. – какао-порошка
Приготовление:
- Растопите шоколад и масло на водяной бане. Дайте шоколаду остыть до температуры 36 градусов.
- Взбейте яйца и сахар.
- Добавьте яйца с сахаром в шоколад и перемешайте.
- Добавьте муку и перемешайте еще раз.
- Для того, чтобы серединка получилась жидкой, часть теста можно залить в формочку для льда и заморозить.
- Смажьте форму маслом и посыпьте какао. Влейте тесто и полностью опустите в него замороженный кубик начинки, чтобы тесто его покрыло.
- Поставьте в духовку на 10 минут. Фондан должен пропечься, а серединка – остаться жидкой.
- Достаньте из духовки и дайте остыть 2-3 минуты, затем переверните фондан на тарелку.
- Его нужно подавать теплым. Вкус прекрасно дополнит шарик ванильного мороженого.
Напомним,