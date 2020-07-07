Блины из кабачков: простой рецепт летнего блюда от Ирины Хоменко
Блины из кабачков – одно из самых распространенных блюд из этого овоща. Предлагаем вам простой рецепт от Ирины Хоменко, как быстро приготовить блины из кабачков, чтобы порадовать всю семью.
Ингредиенты:
- кабачок или цукини
- яйцо
- мука
- соль
- перец
Способ приготовления:
1. Молодой кабачок или цукини нужно натереть на крупную терку.
2. Далее добавляем 1 яйцо, муку, соль и перец.
3. Полученную смесь аккуратно выкладываем ложкой на сковороду. Обжариваем с двух сторон в подсолнечном масле по 1 минуте.
4. К столу блинчики подаем с холодной сметаной. Приятного аппетита!
Совет: после обжарки кабачковые блинчики можно выложить на бумажное полотенце (чтобы убрать лишний жир).
Напомним,