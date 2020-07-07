Блины из кабачков: простой рецепт летнего блюда от Ирины Хоменко

Эксклюзив 7 июля 2020 16:30 Юлия Крутиева
Блины из кабачков: простой рецепт летнего блюда от Ирины Хоменко
Блины из кабачков: простой рецепт летнего блюда от Ирины Хоменко
пресс-служба

Блины из кабачков – одно из самых распространенных блюд из этого овоща. Предлагаем вам простой рецепт от Ирины Хоменко, как быстро приготовить блины из кабачков, чтобы порадовать всю семью.

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Актриса шоу «Мамахохотала» на канале НЛО TV Ирина Хоменко обожает готовить. Она поделилась своим фирменным рецептом летнего блюда – блинами из кабачков.

Актриса шоу «Мамахохотала» на канале НЛО TV Ирина Хоменко / пресс-служба

Ингредиенты:

  • кабачок или цукини
  • яйцо
  • мука
  • соль
  • перец

Способ приготовления:

1. Молодой кабачок или цукини нужно натереть на крупную терку.

2. Далее добавляем 1 яйцо, муку, соль и перец.

3. Полученную смесь аккуратно выкладываем ложкой на сковороду. Обжариваем с двух сторон в подсолнечном масле по 1 минуте.

4. К столу блинчики подаем с холодной сметаной. Приятного аппетита!

Совет: после обжарки кабачковые блинчики можно выложить на бумажное полотенце (чтобы убрать лишний жир).

Напомним,

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