Как правильно выбирать кабачки в магазине: лайфхаки от Юлии Панковой

25 июня 2020 16:00 Юлия Крутиева
Как правильно выбирать кабачки в магазине: лайфхаки от Юлии Панковой
Кабачки
pixabay.com

Ведущая Нового канала Юлия Панкова рассказала об особенностях качественных овощей.

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Кабачок – универсальный овощ, ведь из него можно приготовить самые разнообразные блюда. А еще он очень полезен – обеспечивает профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, поскольку содержит калий, магний и много витаминов. Главное – научиться правильно выбирать овощ. Оказывается, есть несколько особенностей. 

Ведущая программы «Ревизор», кулинар Юлия Панкова делится советами, на которые стоит обратить внимание.

Дома кабачки храните в холодильнике, – говорит Юля. – Сложите их в полиэтиленовый пакет с дырочками, чтобы могли дышать. Так они пролежат до 20 дней. Мойте их только перед приготовлением.

Ведущая и кулинар Юлия Панкова / пресс-служба Нового канала
Итак, выбираем правильные кабачки по следующим критериям:

  1. С трещинками, пятнами и жесткой кожурой – такой кабачок больной.
  2. Избегайте овощей с чищенными боками – так продавцы пытаются скрыть бактериальную гниль.
  3. С блестящей кожурой, пятнами от солнышка, высохшим хвостиком – опасный кабачок, потому что с нитратами. От избытка нитратов плодоножка быстро засыхает, даже когда находится на кусте. Поэтому перед употреблением необходимо отрезать часть плода у хвостика.
  4. Кабачки надо выбирать молодые и небольшие. Лучше брать длиной 7-16 см.
  5. Если хотите, чтобы овощи пролежали дольше, выбирайте с плодоножкой не менее пяти сантиметров.

Напомним, 

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