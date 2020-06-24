Как избежать варикоза в летний сезон: ТОП-5 советов

24 июня 2020 13:00 Антонина Старовойт
Как избежать варикоза в летний сезон: ТОП-5 советов
Как избежать варикоза в летний сезон: ТОП-5 советов
pixabay.com

Варикоз - расширение вен, которое часто сопровождается трудностями в длительной ходьбе и проявлением вен наружу.

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Летом наши вены напрягаются еще больше, поскольку на них напрямую влияют солнечные лучи. Именно поэтому, если вы уже обнаружили сеточку на ваших ногах, стоит обратить внимание на способы, которые могут вас защитить.

Контрастный душ

Контрастный душ помогает улучшить кровоток в ногах. Именно поэтому врачи рекомендуют обливать ноги теплой водой около 10 секунд, а затем облить ноги холодной водой примерно в такое же время. Заканчивать прием душа всегда нужно на холодной ноте. Это и подтянет тело, и поможет справиться с варикозом. 

Снимите каблуки

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Хотя бы летом дайте вашей ноге возможность расслабиться и полноценно отдохнуть от нагрузки. Выбирайте обувь на плоском ходу. Однако еще лучше - на каблуке до 4 см. 

Носите натуральную одежду 

Если вы уж сильно любите синтетику, то от нее все равно придется отказаться. Поскольку именно она мешает нормальному теплообмену. Также эта ткань может спровоцировать отеки ног, которые возникают из-за жары и сидячей работы. 

Вредная пища - табу

Исключите из вашего рациона продукты, которые способствуют появлению отеков. Обычно к ним относят: копчености, колбаса, соленые орехи и семечки, алкоголь, полуфабрикаты и фастфуд. Необходимо помнить: для вашего общего самочувствия и здоровья сосудов необходимо питаться согласно сбалансированной диете: овощи, фрукты и зерновые культуры. 

Напомним, 

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