Как избежать варикоза в летний сезон: ТОП-5 советов
Варикоз - расширение вен, которое часто сопровождается трудностями в длительной ходьбе и проявлением вен наружу.
Контрастный душ
Снимите каблуки
Носите натуральную одежду
Если вы уж сильно любите синтетику, то от нее все равно придется отказаться. Поскольку именно она мешает нормальному теплообмену. Также эта ткань может спровоцировать отеки ног, которые возникают из-за жары и сидячей работы.
Вредная пища - табу
Исключите из вашего рациона продукты, которые способствуют появлению отеков. Обычно к ним относят: копчености, колбаса, соленые орехи и семечки, алкоголь, полуфабрикаты и фастфуд. Необходимо помнить: для вашего общего самочувствия и здоровья сосудов необходимо питаться согласно сбалансированной диете: овощи, фрукты и зерновые культуры.
Напомним,