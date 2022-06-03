Охолоджуємося в спеку правильно: ТОП-5 варіантів

Літо вже принесло в Україну спеку. Як з нею боротися за допомогою напоїв та їжі?

1. Спробуйте замінити звичне морозиво шматочками заморожених фруктів!

Вибір влітку величезний: банани, ожина, виноград, ананас, диня, кавун, ківі чи чорниця. Просто наріжте їх на шматочки і заморозьте.

2. Спрагу можна вгамувати фруктовим льодом. Приготуйте пюре зі свіжих ягід та заморозьте їх у окремому контейнері.

Повірте, такі ласощі сподобаються навіть дітям.

3. Замість улюбленого молочного коктейлю використовуйте кефір і додайте туди трохи фруктів. Уявіть, у найменшій порції молочного коктейлю міститься до 200 калорій та жодних корисних речовин для нашого організму.

4. Холодний чай. Це корисно, традиційно та дієво. Але не купуйте чай в магазинах, щоб він був корисним та без консервантів, готувати його треба у домашніх умовах.

5. Звичайно, не забувайте про чисту воду. Вона втамовує спрагу краще за все інше.

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