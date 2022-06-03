Охолоджуємося в спеку правильно: ТОП-5 варіантів
Літо вже принесло в Україну спеку. Як з нею боротися за допомогою напоїв та їжі?
1. Спробуйте замінити звичне морозиво шматочками заморожених фруктів!
Вибір влітку величезний: банани, ожина, виноград, ананас, диня, кавун, ківі чи чорниця. Просто наріжте їх на шматочки і заморозьте.
2. Спрагу можна вгамувати фруктовим льодом. Приготуйте пюре зі свіжих ягід та заморозьте їх у окремому контейнері.
Повірте, такі ласощі сподобаються навіть дітям.
4. Холодний чай. Це корисно, традиційно та дієво. Але не купуйте чай в магазинах, щоб він був корисним та без консервантів, готувати його треба у домашніх умовах.
5. Звичайно, не забувайте про чисту воду. Вона втамовує спрагу краще за все інше.
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