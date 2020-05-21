Какие продукты придают зубам желтый цвет: ТОП-4 красителя

Не понимаете, откуда возникает желтый оттенок на зубах при регулярном уходе за ними?

Кофе

Зубная эмаль окрашивается под воздействием внешних возбудителей. И если на первом месте безоговорочно стоят сигареты , то что же еще может менять цвет ваших зубов? Давайте попробуем разобраться.

Регулярное и ненормированное потребление кофе может оставлять на зубах желтых либо даже коричневый налет на зубах. Связано это с содержанием в кофе различных какао-масел, тяжелых углеводов и сахара. Чтобы снизить риск появления налета на зубах, разбавляйте концентрированный кофе водой либо молоком. Также стоит ограничиться одной чашкой напитка в день.

Газированные напитки

Соки

Причинами образования желтизны на зубах также могут стать соки ярких цветов. К примеру, гранатовый, клюквенный, грейпфрутовый и другие. Если вы хотите избежать подобного эффекта, лучше всегда разбавлять их водой. Также стоит остановить выбор на натуральных фрэшах, а не пакетированых напитках из магазина.=

Ягоды насыщенных темных цветов

Газированные напитки богаты различными кислотами, которые разрушают нашу зубную эмаль. К наиболее агрессивным относятся яблочная кислота и лимонная. Особое внимание стоит обратить на цвет газировки. Ни в коем случае не потребляйте цветную - она окрашивает как язык, так и зубы ввиду своего состава.

Смородина, черника, голубика - эти и не только ягоды вредят нашей зубной эмали и заставляют ее желтеть. Избежать этой проблемы после потребления ягод можно двумя способами. Как вариант, вы можете прополоскать рот водой - таким образом вы снимите этот налет вместе с водой. Либо же использовать еще более надежный тщательно почистить зубы.

Напомним,