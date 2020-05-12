Как ускорить метаболизм: ТОП-5 эффективных советов
Метаболизм - движущий механизм в нашем организме, который отвечает за полноценный обмен веществ.
Не пропускайте завтрак
Завтрак ускоряет обмен веществ и заряжает энергией на целый день. А вот если вы предпочитаете отказаться от него, то повышаете риск ожирения в 4,5 раза. Если у вас нет времени выготавливать масштабные завтраки, съешьте йогурт либо овсяную кашу. Лучше всего добавить в нее еще грецкие орехи.
Добавьте клетчатку
Увеличьте количество белка
Вашему организму необходим белок для сохранения мышечной массы. Поэтому не бойтесь добавлять в рацион постное мясо, орехи (кроме арахиса) или 200 грамм йогурта без сахара. Как и с клетчаткой, белок сохраняет чувство сытости и сдерживает желание съесть запрещенные продукты.
Активно кушайте продукты, богатые железом
Продукты, содержащие в себе железо, очень важны для переноса кислорода, которые помогают мышцам сжечь жир. Также их необходимо потреблять девушкам во время менструаций, так как в эти дни она лишается крови. Если не пополнять запасов, энергия пойдет на убыль, так же как и обмен веществ. К источникам железа относятся следующие продукты: гречка, постное мясо и печенка, моллюски, бобы, киноа, чечевица, шпинат, горох, нут и тыквенные семечки.
Пейте чистую воду
Отдавайте предпочтение только чистой воде и ее регулярному потреблению. Она помогает потере веса за счет снижения потребления калорий. Помимо этого, чистая вода положительно влияет на ускорение метаболизма, так как помогает расщепить жиры.
Напомним,