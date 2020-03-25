Скажите стрессу "нет": ТОП-5 эффективных способов
Стресс - весьма распространенное явление в условиях ситуации, в которой оказались мы все поголовно.
Правильное дыхание
Дыхательные практики - один из лучших способов, чтобы справиться с тяжелым комом внутри. Попробуйте глубоко вдохнуть (на 10 счетов) и медленно выдохнуть (на 8 счетов), чтобы справиться с возникшим напряжением.
Массируйте руки
Обнимайтесь
Медики уверяют: объятия повышают у нас в организме гормон радости. Объятия длиной в 10 секунд позволяют человеку почувствовать точку опоры и стабилизировать все переживания.
Не сутультесь
Да-да, на уровень стресса так же влияет и наша поза во время работы. Не стоит закидывать нога на ногу либо сидеть в позе лотоса. Уж тем более забудьте о работе лежа на диване. Заняв правильное положение за столом, вы сможете не только повысить продуктивность работы, но и снизить уровень кортизола в крови.
Выберете яркие цвета
Яркий цвет положительно воздействует на наш организм и его настроение. Но будьте осторожны: выбирайте теплые цвета, а не холодные, чтобы избежать противоположного эффекта.
Напомним,