Скажите стрессу "нет": ТОП-5 эффективных способов

25 марта 2020 12:30 Антонина Старовойт
Скажите стрессу
Скажите стрессу "нет": ТОП-5 эффективных способов
pixabay.com

Стресс - весьма распространенное явление в условиях ситуации, в которой оказались мы все поголовно.

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Чувствуете, что больше не в силах выносить все происходящее? Самое время научиться справляться со стрессом и отпускать ситуацию. 

Правильное дыхание 

Дыхательные практики - один из лучших способов, чтобы справиться с тяжелым комом внутри.  Попробуйте глубоко вдохнуть (на 10 счетов) и медленно выдохнуть (на 8 счетов), чтобы справиться с возникшим напряжением. 

Массируйте руки 

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Ученые доказали, что пять минут массажа могут вас спасти от накопившегося стресса. Массирование ладоней пальцами рук снимают напряжение, способствуют уменьшению стресса и беспокойства. Можете делать перерыв среди рабочего дня на такие манипуляции. 

Обнимайтесь 

Медики уверяют: объятия повышают у нас в организме гормон радости. Объятия длиной в 10 секунд позволяют человеку почувствовать точку опоры и стабилизировать все переживания. 

Не сутультесь 

Да-да, на уровень стресса так же влияет и наша поза во время работы. Не стоит закидывать нога на ногу либо сидеть в позе лотоса. Уж тем более забудьте о работе лежа на диване. Заняв правильное положение за столом, вы сможете не только повысить продуктивность работы, но и снизить уровень кортизола в крови. 

Выберете яркие цвета

Яркий цвет положительно воздействует на наш организм и его настроение. Но будьте осторожны: выбирайте теплые цвета, а не холодные, чтобы избежать противоположного эффекта.

Напомним, 

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