Скажите стрессу "нет": ТОП-5 эффективных способов

Стресс - весьма распространенное явление в условиях ситуации, в которой оказались мы все поголовно.

Правильное дыхание

Чувствуете, что больше не в силах выносить все происходящее? Самое время научиться справляться со стрессом и отпускать ситуацию.

Дыхательные практики - один из лучших способов, чтобы справиться с тяжелым комом внутри. Попробуйте глубоко вдохнуть (на 10 счетов) и медленно выдохнуть (на 8 счетов), чтобы справиться с возникшим напряжением.

Массируйте руки

Обнимайтесь

Ученые доказали, что пять минут массажа могут вас спасти от накопившегося стресса. Массирование ладоней пальцами рук снимают напряжение, способствуют уменьшению стресса и беспокойства. Можете делать перерыв среди рабочего дня на такие манипуляции.

Медики уверяют: объятия повышают у нас в организме гормон радости. Объятия длиной в 10 секунд позволяют человеку почувствовать точку опоры и стабилизировать все переживания.

Не сутультесь

Да-да, на уровень стресса так же влияет и наша поза во время работы. Не стоит закидывать нога на ногу либо сидеть в позе лотоса. Уж тем более забудьте о работе лежа на диване. Заняв правильное положение за столом, вы сможете не только повысить продуктивность работы, но и снизить уровень кортизола в крови.

Выберете яркие цвета

Яркий цвет положительно воздействует на наш организм и его настроение. Но будьте осторожны: выбирайте теплые цвета, а не холодные, чтобы избежать противоположного эффекта.

Напомним,