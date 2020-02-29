Жанна Тихонова нашла отличный способ борьбы со стрессом

Ведущая программы «Жди меня. Украина» (Интер) нашла отличный способ борьбы со стрессом -- она пишет картины маслом

Зарабатывала на диснеевских персонажах

– Я всегда любила рисовать, поэтому дома мне никогда не было скучно, – рассказывает Жанна Тихонова . – В школе возглавляла редколлегию: стенгазеты, «молнии», плакаты к праздникам – все это было на мне. Ну и, конечно же, рисовала в альбомах, тетрадках, у меня были образцовые контурные карты. Так что чисто практически шло овладение ремеслом.

Кстати, моя студенческая подруга до сих пор хранит пару моих тетрадей с рисунками на полях. Это так трогательно...

Первый заработок тоже принесло рисование. Как любому подростку, мне нужны были деньги. Хотя бы для того, чтобы купить толковые подарки родителям. Тогда мы с сестрой решили, что я буду рисовать открытки, а она – их реализовывать. В самом начале 90-х изображения диснеевских персонажей принимали на ура, на них я и сосредоточилась. Еще делала наборы «Одень куклу». Продавала их женщина, развернувшая свой лоток с леденцами возле супермаркета. Проценты от продажи ей отсчитывала моя сестра, которая на тот момент и вовсе училась в начальной школе! Уже не помню точно, сколько денег нам тогда удалось «поднять», но на Новый год маме мы подарили пластинку Стинга, а папе – Элвиса Пресли.

Однако все это рисунок. С какой стороны подойти к живописи, я не знала. В детстве все время забирала музыкальная школа, ни на что другое не хватало. Так и осталась самоучкой. А когда началась взрослая жизнь, то, как водится, руки уже не доходили. Но все приходит в нашу жизнь, когда надо. Все должно вызреть. Тогда и время находится, и возможности. А в моем случае сыграло роль еще одно обстоятельство: я долго искала картины, чтобы повесить их дома. Но ничего такого, что понравилось бы, не нашла, и решила попробовать изобразить что-то сама.

Главное, ничего не бояться

Впервые за холст я взялась года четыре назад. Отдавала себе отчет, что из этого может ничего и не выйти. Все-таки это холст, масло – все по-взрослому. Очень остро чувствовалась нехватка техники: я осторожничала, волновалась, медленно работала.

Поэтому решилась взять урок у профессионального художника.

Главный совет, который он дал: «Ничего не бойся. Когда пишешь маслом на холсте, всегда можно все исправить – есть растворитель и новый слой краски».

Поскольку это лишь хобби, занимаюсь живописью и рисунком исключительно под настроение. Это всегда хороший знак – значит, я «выныриваю», начинаю подниматься вверх, оттолкнувшись от илистого дна своего состояния, куда, как любой творческий человек, могу себя самозабвенно окунуть. Вот в таком состоянии я и пишу картины, ни в каком больше: ни когда очень плохо, ни когда хорошо.

Однажды небывалый творческий порыв разбудил меня в семь утра. Я в пижаме и проработала весь день, пока не закончила одну картину. А иногда часик-два поработаешь и чувствуешь, что теряется острота. Надо отложить все до завтра или до новых веников. Потом посмотришь на картину новым взглядом, и все идет как по маслу.

Вы не представляете, какой жизнью наполнилась квартира, после того, как в ней появились мои картины и холсты, приставленные к стене в ожидании своей очереди… В ней добавилось атмосферы. Знаете, такой легкий художественный беспорядок как часть дизайнерского решения.

С первенцами не расстаюсь

Должна признать, живопись мне однозначно поднимает настроение. Любое творчество спасает человека, дает ему правильный выплеск эмоций, профилактику стресса. Музыка, пение, танцы, вязание, вышивание – выбирай, что хочешь, что отзывается в твоей душе. Это эффективный способ вернуть себе радость бытия.

А еще всякого рода хобби человеку помогают остаться наедине с собой. Договориться с собой. Найти точку опоры. И подарить капельку бессмертия – в чем-то рукотворном оставить немного себя. А хорошо бы еще и порадовать кого-то тем, что сделал.

Есть работы, которые могу подарить, – если только они будут отзываться в близком мне человеке и сделают его хоть чуть-чуть счастливее. Одна из них была продана на благотворительном аукционе «Интер – детям»! Но со своими картинами-первенцами не расстанусь ни за какие коврижки. Хотя предложения и поступали.

Иногда меня спрашивают, участвую ли в выставках и конкурсах. Что вы! Это слишком камерная и частная история. И если бы, к примеру, не ваш интерес, об этом знали бы только близкие люди.

Мой личный Муми-тролль

Недавно представился случай что-нибудь вылепить из глины. Я вообще с детства мечтала попробовать. И за гончарный круг тоже очень хотела сесть. Что вам сказать: лепить – это не рисовать. Та-а-ак сложно оказалось. (Смеется.)

Пока у меня только фигурка Муми-тролля стоит на книжной полке. Выглядит достойно. Но чувствую, пока он будет обходиться без глиняных собратьев. Дома таким не займешься. Ни печи для обжига, ни места для глины и гончарного круга у меня нет. То ли дело кисти и краски – они много места не занимают.

Кстати, лепку и гончарство я осваивала вместе с моими девчонками – сестрой и дочерью. У всех все получилось. А главное, мы получили море удовольствия! Маруся моя, например, теперь только из своей чашки и пьет. Думается мне, когда-нибудь вернемся в гончарную мастерскую.

В ближайшее время мне хочется освоить сальсу. Но с моим умением откладывать все на потом, сальсой мы займемся на пенсии. (Смеется.) Хотя в прошлом году я наконец-то пошла на йогу. Это невероятно! А вообще, все новое делает нашу жизнь интересной. Новые свершения, новые миры, знакомства с новыми людьми и новой собой – это ли не главное?

<подпись>Текст: Инна Смирнова

