Мышеловка для кота: 10 интересных фактов о новом сериале Квартала 95

В центре сюжета– игра, в которую оказываются втянутыми одновременно студент, журналист и учительница. Все они внезапно в один прекрасный день получают по миллиону долларов. Уже придя в себя от такого подарка судьбы, они узнают, что стали ставками в чьей-то азартной игре, на кону в которой их собственные жизни и… еще три миллиона долларов! Узнав об этом, «мышки» начинают свою игру с «котами». Игру, в которой ставки могут обыграть самих игроков.

1. Изначально рабочее название сериала было «Снег на голову».

2. Мало того, что «Мышеловка для кота» – это первый детектив в истории студии «Квартал 95», это еще и дебютная режиссерская работа такого масштаба для Михаила Савина. Ранее он работал над сценариями таких проектов, как «Сваты» и «Любовь в большом городе», и занимался постановкой шоу «Игры приколов».

3. Съемки 12-серийного фильма заняли 51 съемочную смену, а вот самый длительный рабочий день длился порядка 18 часов.

4. По словам режиссера, еще в процессе создания сценария в проекте было запланировано участие актера Дмитрия Суржикова. Только изначально он должен был играть олигарха, а не журналиста. Всего же на роли троих олигархов рассматривали 7 популярных украинских актеров, среди которых был и Михаил Кукуюк. Но в итоге роли достались Сергею Сипливому, Андрею Романию и Евгению Ковырзанову.

5. Съемки «Мышеловки» проходили прошлым летом, одновременно с другим проектом студии – нашумевшим сериалом «Папик». Поэтому актрисе Дарье Петрожицкой, сыгравшей в обоих сериалах, приходилось мотаться с одной съемочной площадки на другую, иногда выделяя на сон всего пару часов.

6. Жизнь студенческого города снимали на территории Налоговой академии Украины, которая находится в Ирпене. А церковь, которую по сюжету покупает один из олигархов, нашли в поселке Буча. На момент съемок в ней еще ни разу не проводили богослужений.

7. По сюжету сериала, в доме, где живет журналист, есть собака. Но оказалось, что в реальной жизни актер Дмитрий Суржиков боится этих животных (в детстве его покусал пес). Поэтому сцены с собакой из сценария пришлось убрать.

8. За время съемок режиссер Михаил Савин похудел на 12 кг. «Я это не планировал, просто для меня эти несколько месяцев были как один большой съемочный день. В этот период у меня не было ни семьи, ни друзей, и все время занимала работа», - признается режиссер.

9. Одни из самых драматичных сцен сериала снимали в действующем аэропорту им. Сикорского. На время часть стоек регистрации была перекрыта, но в некоторых моментах в кадр все же попадали реальные туристы, ожидающие своего рейса.

10. В фильме прозвучит сразу несколько известных композиций украинских музыкантов. Это хиты в исполнении Марии Чайковской и группы «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ».

Не пропустите – премьера «Мышеловки для кота» уже 2 марта на «1+1»!

Напомним,