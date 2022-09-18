На ТЕТ відбудеться премʼєра сатирично-патріотичної комедії Бункер від студії Квартал 95
Гумор завжди приходить на допомогу, коли потрібно підняти настрій, а сатира – коли важливо підтримати бойовий дух (а іноді й поглузувати з опонента). ТЕТ покаже проєкт «Бункер» про злочини фашистів сьогодення.
«Бункер» цікавий тим, що це український погляд на російські проблеми. Наша сатирично-патріотична комедія висміює ворога, а зараз це дуже важливо робити, бо сміх долає страх. Під час війни важливі зброя та мужність. А гумор – це наша зброя, яка надихає наших захисників на мужність. І чим більше ми будемо сміятися над ворогом, тим міцнішою буде наша оборона, – говорить режисер проєкту Сергій Гнатюк.
У головних ролях: Юрій Великий, Олександр Пікалов, Євген Кошовий, Анастасія Оруджова, Олександр Мороз, Валерій Юрченко, В’ячеслав Василюк, Владислав Нікітюк, Дмитро Наконечний, Олександр Бурдук, Євгенія Шевченко, Роман Шаркевич. Закадровий голос: Юрій Ткач та Євген Кошовий.
Дивіться прем’єру сатирично-патріотичної комедії «Бункер» з 30 вересня щопʼятниці о 22:30 на телеканалі ТЕТ.