На ТЕТ відбудеться премʼєра сатирично-патріотичної комедії Бункер від студії Квартал 95

18 сентября 2022 21:09 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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На ТЕТ відбудеться премʼєра сатирично-патріотичної комедії Бункер від студії Квартал 95
На ТЕТ відбудеться премʼєра сатирично-патріотичної комедії Бункер від студії Квартал 95
Пресслужба каналу ТЕТ

Гумор завжди приходить на допомогу, коли потрібно підняти настрій, а сатира – коли важливо підтримати бойовий дух (а іноді й поглузувати з опонента). ТЕТ покаже проєкт «Бункер» про злочини фашистів сьогодення.

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У такі тяжкі часи надважливо підтримувати бойовий настрій і гумор. Звісно, без сатири, особливо зараз, складно обійтися, адже є деякі теми, над якими неможливо не пожартувати, іноді навіть жорстко. Новий проєкт сформулює та покаже найщиріші думки кожного українця.

«Бункер» цікавий тим, що це український погляд на російські проблеми. Наша сатирично-патріотична комедія висміює ворога, а зараз це дуже важливо робити, бо сміх долає страх. Під час війни важливі зброя та мужність. А гумор – це наша зброя, яка надихає наших захисників на мужність. І чим більше ми будемо сміятися над ворогом, тим міцнішою буде наша оборона, – говорить режисер проєкту Сергій Гнатюк.

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«Бункер» заснований на реальних подіях, що відбуваються в найогиднішій країні земної кулі – на росії. Кожна серія розповідає про злочини фашистів сьогодення. Влада росії ставить амбітне завдання захопити Україну, хоча не може впоратися навіть із власною дурістю. путін і лукашенко, шойгу та конашенков, соловйов і симонян... Чи такі вони страшні, як їх малюють? Правда ще ніколи не була такою… смішною. Унікальна нагода ще до міжнародного трибуналу дізнатися, як все було насправді на росії. Усі персонажі серіалу – реальні. Їхні дії – злочинні та необдумані. Їх усіх чекає пекло!

У головних ролях: Юрій Великий, Олександр Пікалов, Євген Кошовий, Анастасія Оруджова, Олександр Мороз, Валерій Юрченко, В’ячеслав Василюк, Владислав Нікітюк, Дмитро Наконечний, Олександр Бурдук, Євгенія Шевченко, Роман Шаркевич. Закадровий голос: Юрій Ткач та Євген Кошовий.

Дивіться прем’єру сатирично-патріотичної комедії «Бункер» з 30 вересня щопʼятниці о 22:30 на телеканалі ТЕТ. 

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