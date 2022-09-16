Алла Мазур у день народження звернулася до українців і закликала допомогти з ліками для онкопацієнтів

16 сентября 2022 12:16 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

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Алла Мазур у день народження звернулася до українців і закликала допомогти з ліками для онкопацієнтів
Ведуча Алла Мазур
Пресслужба каналу 1+1

Ведуча 1+1, улюблениця мільйонів українців всіх поколінь Незалежності, Алла Мазур 16 вересня відзначає свій день народження. Традиційно Алла вийшла на зв’язок у своїх соцмережах і зробила відеозвернення.

Берегиня українських новин Алла Мазур подякувала кожному за підтримку Батьківщини й підкреслила, що ці півроку війни дали відчуття неосяжної любові до українців. Також Алла звернулась з особливими словами до тих, у кого свій, критичний відлік часу з моменту виявлення онкохвороби:

Обіймаю вас з вірою і молитвами! Пам’ятайте: у людини можна відібрати все, крім одного – волі. І волі обирати своє ставлення до обставин. Рак виліковний. Знайте це. Не мовчіть про свій діагноз! І не бійтеся звертатися по допомогу. Сили прибудуть.

Телеведуча надихнула та заінтригувала можливими змінами у зовнішності – задумується над довшим волоссям. У 2019 році, коли Алла Мазур розповіла про свою перемогу над онко, її неймовірні фотографії в новому модному образі з короткою зачіскою після хімій для української версії французького журналу Marie Claire надихнули тисячі людей вірити в одужання.

Я от вже не встигаю поправляти свою коротку зачіску, бо дуже швидко відростають кучері – і навіть задумалась про варіант довший, – каже Алла Мазур у своєму відеозверненні.

Телеведуча Алла Мазур / Пресслужба каналу 1+1

Також Алла звернула увагу на актуальні потреби онкоодужуючих. Ліки, що за потребами цього року закупила держава, очікуються тільки починаючи з листопада. І зараз багато онкоцентрів виживають завдяки гуманітарці. Ведуча звернулась до фармацевтичних компаній не припиняти гуманітарні поставки ліків до України.

Я прошу також сьогодні кожного з вас, дорогі мої друзі, підтримати фонд «Inspiration Family», співзасновниця якого Інеса Матюшенко. Вона сама перемогла онко. І зараз працює над тим, щоб об‘єднати зусилля держави, лікарів, пацієнтів та громадського сектора. Зараз фонд збирає кошти на важливий препарат Капецитабін: його критично не вистачає. Якщо можете – зробіть свій маленький чи великий внесок. І ми разом подаруємо нові щасливі дні народження ще багатьом і багатьом нашим землякам, – закликає Алла Мазур.

Пожертвувати кошти на 66 упаковок препарату «Капецитабін» для 11 онкопацієнтів можна, перейшовши за посиланням.

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