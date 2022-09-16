Олена-Крістіна Лебідь розкрила аферу за допомогою якої обманюють дівчат, хлопців та дітей

16 сентября 2022 11:25 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Олена-Крістіна Лебідь розкрила аферу за допомогою якої обманюють дівчат, хлопців та дітей
Ведуча проєкту «Аферисти в сітях» Олена-Крістіна Лебідь
Пресслужба Нового каналу

Ведуча проєкту «Аферисти в сітях», який щосуботи виходить на Новому каналі, Олена-Крістіна Лебідь розкрила актуальну аферу.

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Будьте обачні, бо розмаху набирає елементарна інтернет-афера. Її нескладно розсекретити, якщо знати головні ознаки. Розкрила їх ведуча проєкту «Аферисти в сітях» на Новому каналі Олена-Крістіна Лебідь.

Про цю аферу я вже колись розповідала, – говорить Олена-Крістіна. – Але люди пишуть, що продовжують в неї потрапляти. Тож потрібно нагадати ще раз. Шахрайство направлене на всіх: хлопців, дівчат і навіть дітей. Тому будьте уважні! Вам у соцмережах можуть написати: «Вітаю. Ви сподобалися нашому кастинг-менеджеру чи то режисеру». Далі запропонують взяти участь у фотосесії, бо ви такий крутий і неймовірний.

Олена-Крістіна Лебідь розкрила актуальну аферу / Пресслужба Нового каналу

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Це все для того, щоб підчепити вас на гачок, бо далі в повідомленні буде кілька умов. Їх потрібно виконати, аби стати учасником фотосесії для відомого бренду. Перший пункт – головний для аферистів, адже саме він дає шахраям нажитися. Нібито потрібно скинути 500 грн, щоб забронювати місце й гарантувати, що ви справді з’явитеся. Після роботи вам обіцяють повернути суму. А ще гарантують зарплатню – 1500 грн за годину зйомки. Зрозуміло, що багато хто «клює» на такі умови й залишається врешті без фотосесії та без 500 грн. 

Я показую вам реальні скріни повідомлення від аферистів. Щойно побачите такий текст, як на скрінах, знайте, що це «кидалово»! – попереджає ведуча.

Олена-Крістіна Лебідь розкрила актуальну аферу / Пресслужба Нового каналу

Нагадаємо, 

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афера новини війна особисте життя зірок Новий канал Олена-Крістіна Лебідь

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