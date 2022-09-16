Олена-Крістіна Лебідь розкрила аферу за допомогою якої обманюють дівчат, хлопців та дітей
16 сентября 2022 11:25
Ведуча проєкту «Аферисти в сітях» Олена-Крістіна Лебідь
Пресслужба Нового каналу
Ведуча проєкту «Аферисти в сітях», який щосуботи виходить на Новому каналі, Олена-Крістіна Лебідь розкрила актуальну аферу.
Про цю аферу я вже колись розповідала, – говорить Олена-Крістіна. – Але люди пишуть, що продовжують в неї потрапляти. Тож потрібно нагадати ще раз. Шахрайство направлене на всіх: хлопців, дівчат і навіть дітей. Тому будьте уважні! Вам у соцмережах можуть написати: «Вітаю. Ви сподобалися нашому кастинг-менеджеру чи то режисеру». Далі запропонують взяти участь у фотосесії, бо ви такий крутий і неймовірний.
Олена-Крістіна Лебідь розкрила актуальну аферу / Пресслужба Нового каналу
Я показую вам реальні скріни повідомлення від аферистів. Щойно побачите такий текст, як на скрінах, знайте, що це «кидалово»! – попереджає ведуча.
Олена-Крістіна Лебідь розкрила актуальну аферу / Пресслужба Нового каналу
Нагадаємо,