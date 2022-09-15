Учасниця реаліті Супер Топ-модель по-українськи Іра Ротар вийшла заміж

Днями учасниця «Супер Топ-моделі по-українськи» (Новий канал) Іра Ротар поділилася з прихильниками радісною новиною – вона зіграла весілля.

Церемонія відбулася в Центральному міському РАЦСі Кривого Рогу. А після розпису молодят та їхніх гостей чекало пишне святкування в ресторані. Учасниця «Супер Топ-моделі по-українськи» розповіла подробиці підготовки та самого весілля.

Разом ми вже шість років. Він освідчився у мій день народження в нас удома. Ми хотіли весілля, але постійно відкладали через роз'їзди, зйомки, проєкти, – розповіла Іра.

Іра Ротар вийшла заміж / Пресслужба Нового каналу

Закохані готувалися до торжества протягом трьох місяців – обирали фотографа, ресторан, сукню для нареченої. Весілля пройшло саме так, як мріяла Іра Ротар.

Дякувати Богу, обійшлося без особливих пригод. Може, лише одна: коли підіймали нашого друга, то він мало не розбив голову об стіл. Але загатом все пройшло круто, в колі родичів та друзів, – поділилася Іра.

На жаль, через війну не всі близькі люди були присутні на весіллі. Але дівчина дивиться на все позитивно, каже, що згодом надолужать.

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