Учасниця реаліті Супер Топ-модель по-українськи Іра Ротар вийшла заміж
Днями учасниця «Супер Топ-моделі по-українськи» (Новий канал) Іра Ротар поділилася з прихильниками радісною новиною – вона зіграла весілля.
Разом ми вже шість років. Він освідчився у мій день народження в нас удома. Ми хотіли весілля, але постійно відкладали через роз'їзди, зйомки, проєкти, – розповіла Іра.
Дякувати Богу, обійшлося без особливих пригод. Може, лише одна: коли підіймали нашого друга, то він мало не розбив голову об стіл. Але загатом все пройшло круто, в колі родичів та друзів, – поділилася Іра.
На жаль, через війну не всі близькі люди були присутні на весіллі. Але дівчина дивиться на все позитивно, каже, що згодом надолужать.
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