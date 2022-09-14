Щасливі за сім днів 8 випуск. Як змінилася героїня? Фото до та після
11 вересня на СТБ вийшов 8 випуск мейковер-шоу Щасливі за сім днів 2022. Проєкт грандіозних перевтілень допоміг Юлії Сліпченко лише за сім днів кардинально змінити своє життя.
Експерти проєкту вирішили кардинально змінити підхід жінки до життя. Яскраві емоції витіснили буденність. Почалося все з реалізації найбільшої мрії – стрибка з парашутом. Одразу стало зрозуміло, що відтепер жінка точно не готова повертатися в буденне сіре життя. Робота з психологом також визначила основне: потрібно жити! Тут і зараз. Дивіться просто зараз, як змінилася Юлія!
Усі випуски мейковер-шоу Щасливі за сім днів дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.