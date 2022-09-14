Щасливі за сім днів 8 випуск. Як змінилася героїня? Фото до та після

Щасливі за сім днів 8 випуск. Як змінилася героїня? Фото до та після

11 вересня на СТБ вийшов 8 випуск мейковер-шоу Щасливі за сім днів 2022. Проєкт грандіозних перевтілень допоміг Юлії Сліпченко лише за сім днів кардинально змінити своє життя.

Героїня 8 випуску проєкту Щасливі за сім днів 2022 – 45-річна Юлія. Жінка сама розуміла, що за домашніми клопотами, турботою про дітей і тяжкою працею втратила себе. Юлія крутилася як білка в колесі, а діти цього зовсім не цінували. Допомоги було майже не дочекатися. Ба більше, старший син відмовився приїхати на зустріч з мамою через навантажений робочий графік. Безумовно, причини були вагомі. Проте Юля почувалася дуже самотньою.

Експерти проєкту вирішили кардинально змінити підхід жінки до життя. Яскраві емоції витіснили буденність. Почалося все з реалізації найбільшої мрії – стрибка з парашутом. Одразу стало зрозуміло, що відтепер жінка точно не готова повертатися в буденне сіре життя. Робота з психологом також визначила основне: потрібно жити! Тут і зараз. Дивіться просто зараз, як змінилася Юлія!

Щасливі за сім днів 8 випуск. Як змінилася героїня? Фото до та після / Пресслужба каналу СТБ

Усі випуски мейковер-шоу Щасливі за сім днів дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.