Щасливі за сім днів 1 сезон 8 випуск від 11.09.2022 дивитися онлайн
11 вересня на телеканалі СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 8 випуск проєкту Щасливі за сім днів 1 сезон. 8 випуск проєкту Щасливі за сім днів 2022 від 12.09.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.
У проєкті Щасливі за сім днів 2022 випуск 8 Андрій Жельветро, Надія Матвєєва та Марина Боржемська покажуть Юлії, що можна жити інакше. Вони допоможуть жінці зрозуміти, що заважає їй бути щасливою, навчать вибудовувати стосунки з дітьми та знаходити час для себе. Неймовірне перетворення Юлії Сліпченко – дивіться онлайн проєкт Щасливі за сім днів сезон 1 випуск 8 від 11.09.2022.
8 випуск проєкту Щасливі за сім днів дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.
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