Щасливі за сім днів 1 сезон 8 випуск від 11.09.2022 дивитися онлайн

13 сентября 2022 23:25 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Щасливі за сім днів 1 сезон 8 випуск від 11.09.2022 дивитися онлайн
Щасливі за сім днів: дивитися 8 випуск онлайн (ефір від 11.09.2022)
Пресслужба каналу СТБ

11 вересня на телеканалі СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 8 випуск проєкту Щасливі за сім днів 1 сезон. 8 випуск проєкту Щасливі за сім днів 2022 від 12.09.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 8 випуску проєкту Щасливі за сім днів: у проєкті шлях трансформації пройде 45-річна Юлія Сліпченко. Вже багато років жінка самостійно виховує двох дітей, прибирає, готує та працює. За звичайними клопотами вона втратила себе, і кожен її день схожий на попередній. У житті Юлії немає місця для нових вражень та любові, а свою самотність вона приховує за великою кількістю друзів та кумів.

У проєкті Щасливі за сім днів 2022 випуск 8 Андрій Жельветро, ​​Надія Матвєєва та Марина Боржемська покажуть Юлії, що можна жити інакше. Вони допоможуть жінці зрозуміти, що заважає їй бути щасливою, навчать вибудовувати стосунки з дітьми та знаходити час для себе. Неймовірне перетворення Юлії Сліпченко – дивіться онлайн проєкт Щасливі за сім днів сезон 1 випуск 8 від 11.09.2022.

8 випуск проєкту Щасливі за сім днів дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски мейковер-шоу Щасливі за сім днів дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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