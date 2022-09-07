Щасливі за сім днів 1 сезон 7 випуск від 04.09.2022 дивитися онлайн

7 сентября 2022 17:00 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Щасливі за сім днів 1 сезон 7 випуск від 04.09.2022 дивитися онлайн
Щасливі за сім днів: дивитися 7 випуск онлайн (ефір від 04.09.2022)
Пресслужба каналу СТБ

4 вересня на телеканалі СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 7 випуск проєкту Щасливі за сім днів. 7 випуск проєкту Щасливі за сім днів від 04.09.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 7 випуску проєкту Щасливі за сім днів: у проєкті шлях трансформації пройде 27-річна Ганна Грабчук. Жінка має сім'ю, у справи якої постійно втручається її мама. Олена Анатоліївна живе у сусідньому будинку, тож щодня навідується у гості до дітей та повчає, як правильно виховувати онука. Гіперопіка дуже засмучує Ганну. Через це вона часто свариться з мамою та плаче майже щодня.

У проєкті Щасливі за сім днів 2022 випуск 7 Надія Матвєєва, Марина Боржемська та Андрій Жельветро допоможуть Ганні підвищити самооцінку, повірити в себе, навчать вибудовувати особисті кордони у відносинах з мамою та боротися зі страхами. Не проґавте неймовірне перетворення – дивіться онлайн проєкт Щасливі за сім днів сезон 1 випуск 7 від 04.09.2022.

7 випуск проєкту Щасливі за сім днів дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски мейковер-шоу Щасливі за сім днів дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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