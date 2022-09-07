Щасливі за сім днів 1 сезон 7 випуск від 04.09.2022 дивитися онлайн
4 вересня на телеканалі СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 7 випуск проєкту Щасливі за сім днів. 7 випуск проєкту Щасливі за сім днів від 04.09.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.
У проєкті Щасливі за сім днів 2022 випуск 7 Надія Матвєєва, Марина Боржемська та Андрій Жельветро допоможуть Ганні підвищити самооцінку, повірити в себе, навчать вибудовувати особисті кордони у відносинах з мамою та боротися зі страхами. Не проґавте неймовірне перетворення – дивіться онлайн проєкт Щасливі за сім днів сезон 1 випуск 7 від 04.09.2022.
7 випуск проєкту Щасливі за сім днів дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.
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