Щасливі за сім днів 1 сезон 5 випуск від 28.08.2022 дивитися онлайн

2 сентября 2022 09:47 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Щасливі за сім днів 1 сезон 5 випуск від 28.08.2022 дивитися онлайн
Щасливі за сім днів: дивитися 5 випуск онлайн (ефір від 28.08.2022)
Пресслужба каналу СТБ

28 серпня на телеканалі СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 5 випуск проєкту Щасливі за сім днів. 5 випуск проєкту Щасливі за сім днів від 28.08.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 5 випуску проєкту Щасливі за сім днів: у проєкті шлях трансформації пройде 52-річна Олена Сівченко. Жінка працює вчителькою у школі та дуже любить дітей. У неї є доросла дочка Олена, яка мешкає у другому місті. Кожен день Олени схожий на інший. Вранці жінка йде на роботу, а ввечері повертається додому, де на неї чекають лише кішка та собака.

У проєкті Щасливі за сім днів Олена зізнається, що в її житті є непорушний порядок, який встановила не вона, а її мати. Мама нав'язала дочці багато комплексів та хибних уявлень про життя, через які вона ніколи не відчувала себе щасливою. Як зміниться життя Олени на проєкті? Дізнайтесь просто зараз – дивіться онлайн Щасливі за сім днів сезон 1 випуск 5 від 28.08.2022.

5 випуск проєкту Щасливі за сім днів дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски мейковер-шоу Щасливі за сім днів дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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