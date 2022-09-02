Щасливі за сім днів 1 сезон 5 випуск від 28.08.2022 дивитися онлайн
28 серпня на телеканалі СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 5 випуск проєкту Щасливі за сім днів. 5 випуск проєкту Щасливі за сім днів від 28.08.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.
У проєкті Щасливі за сім днів Олена зізнається, що в її житті є непорушний порядок, який встановила не вона, а її мати. Мама нав'язала дочці багато комплексів та хибних уявлень про життя, через які вона ніколи не відчувала себе щасливою. Як зміниться життя Олени на проєкті? Дізнайтесь просто зараз – дивіться онлайн Щасливі за сім днів сезон 1 випуск 5 від 28.08.2022.
5 випуск проєкту Щасливі за сім днів дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.
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