Андрій Бєдняков розповів про зворушливу ініціативу 6-річної дочки Ксенії

14 сентября 2022 15:45 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Андрій Бєдняков розповів про зворушливу ініціативу 6-річної дочки Ксенії
Телеведучий Андрій Бєдняков
instagram.com/biedniakov

Телеведучий Андрій Бєдняков розповів про 6-річну дочку Ксенію.

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За півроку війни українці вразили весь світ тим, як швидко згуртувались у боротьбі проти ворога. Ми сміливо боронимо Україну на фронті, щодня донатимо на ЗСУ та продовжуємо працювати, аби не зупинялась економіка країни. Але особлива гордість – за наших дітей, які свідомо долучаються до добрих справ.

Для прикладу, 6-річна донька ведучого проєкту Нового каналу «Де логіка?» Ксеня вирішила віддати свої іграшки дітям, які постраждали від війни. Зараз дівчинка з мамою, акторкою Анастасією Короткою, знаходиться у США. Ходить до школи там, але не забуває про рідну країну та своїх однолітків. Про зворушливу ініціативу доньки розповів зірковий татусь.

Ксеня сказала, щоб усі її іграшки отримали дітки, які постраждали від війни, – написав Бєдняков. – Ця дівчинка (дівчинка на фото. – Прим. ред.) щойно отримала подарунок від неї. Усі дітки мають бути щасливими.

Андрій Бєдняков з донькою / instagram.com/biedniakov

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Раніше, ще до повномасштабної війни, Андрій Бєдняков зізнався, що його Ксеня дуже активна й креативна дівчинка.

Донька поєднала характери і мами, і тата. Непосидючість, звісно, від мене, – з усмішкою розповів телеведучий Новому каналу. – Щодо вільного часу, то ми часто подорожуємо сім’єю. Ксеня обожнює Одесу і Львів! Коли вдома, то граємо в настільні ігри. Читаємо. Багато читаємо!

instagram.com/biedniakov

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