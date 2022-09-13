Вуличний музикант з України розвернув усі крісла судей на шоу «Голос» в Польщі
Підкорює Польщу зараз не лише Джамала, приймаючи участь у «Танцях з зірками». Вуличний музикант Євген Пельтек також поїхав до Варшави підкорювати тренерів шоу «Голос» у польскій адаптації.
Marek Piekarczyk, Justyna Steczkowska, Lanberry, а також Tomson i Baron із гурту Afromental не стримували своєї зацікавленості співом Євгена з перших секунд виступу, а потім приєдналися до нього на сцені, щоб разом заспівати «Knockin' On Heaven's Door» Боба Ділана у версії Guns N' Roses.
У вас є все, що вам потрібно, – зазначив Baron.
Ми маємо важливу місію: говорити всюди про війну та наголошувати, що Україні потрібна допомога. Зараз я живу в Івано-Франківську і співаю там разом зі своєю дівчиною. 30 відсотків від заробітку з вулиць ми жертвуємо українській армії, намагаємось допомагати як можемо, – розповів музикант журналістам телепроєкту.
Свій шлях у «Голосі Польщі» Євген продовжить у складі команди співачки Lanberry. А на майбутнє має амбітні плани: випустити авторський альбом, влаштовувати концерти в Європі, збирати кошти на допомогу Україні і нести нашу культуру всьому світові.