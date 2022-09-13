Вуличний музикант з України розвернув усі крісла судей на шоу «Голос» в Польщі

Підкорює Польщу зараз не лише Джамала, приймаючи участь у «Танцях з зірками». Вуличний музикант Євген Пельтек також поїхав до Варшави підкорювати тренерів шоу «Голос» у польскій адаптації.

Два тижні тому на польських телеекранах стартував 13-й сезон відомого у всьому світі вокального шоу «Голос» – «The Voice of Poland». У другому випуску до «Сліпих прослуховувань» долучився уродженець Болграду Одеської області, вуличний музикант Євген Пельтек (сценічне ім’я – Mr.Peltek. – Прим. Ред.). Хлопець захопив тренерів проєкту виконанням пісні «It's Hard To Get Around The Wind» Алекса Тернера і розвернув до себе усі чотири крісла.

Marek Piekarczyk, Justyna Steczkowska, Lanberry, а також Tomson i Baron із гурту Afromental не стримували своєї зацікавленості співом Євгена з перших секунд виступу, а потім приєдналися до нього на сцені, щоб разом заспівати «Knockin' On Heaven's Door» Боба Ділана у версії Guns N' Roses.

У вас є все, що вам потрібно, – зазначив Baron.

Вуличний музикант з України розвернув усі крісла судей на шоу «Голос» в Польщі / Пресслужба

Останні 6 років Євген Пельтек пише власні пісні у стилі інді-поп та інді-рок. З гітарою він об'їздив всю Україну та 12 країн Європи. У візитці для телешоу музикант заявив, що хоче взяти в ньому участь, бо вважає Польщу братерською країною. А також нагадав світу, що зараз кожен українець живе під прицілом російських ракет і що про це не варто забувати.

Ми маємо важливу місію: говорити всюди про війну та наголошувати, що Україні потрібна допомога. Зараз я живу в Івано-Франківську і співаю там разом зі своєю дівчиною. 30 відсотків від заробітку з вулиць ми жертвуємо українській армії, намагаємось допомагати як можемо, – розповів музикант журналістам телепроєкту.

Вуличний музикант з України розвернув усі крісла судей на шоу «Голос» в Польщі / Пресслужба

Свій шлях у «Голосі Польщі» Євген продовжить у складі команди співачки Lanberry. А на майбутнє має амбітні плани: випустити авторський альбом, влаштовувати концерти в Європі, збирати кошти на допомогу Україні і нести нашу культуру всьому світові.