Вуличний музикант з України розвернув усі крісла судей на шоу «Голос» в Польщі

Два тижні тому на польських телеекранах стартував 13-й сезон відомого у всьому світі вокального шоу «Голос» – «The Voice of Poland». У другому випуску до «Сліпих прослуховувань» долучився уродженець Болграду Одеської області, вуличний музикант Євген Пельтек (сценічне ім’я – Mr.Peltek. – Прим. Ред.). Хлопець захопив тренерів проєкту виконанням пісні «It's Hard To Get Around The Wind» Алекса Тернера і розвернув до себе усі чотири крісла.

x

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее... This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more...