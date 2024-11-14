Поле 2 сезон 4 випуск від 01.10.2024 дивитися онлайн

14 листопада 2024 13:07 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Поле 2 сезон 4 випуск від 01.10.2024 дивитися онлайн
Поле 2 сезон: дивитися 4 випуск онлайн від 01.10.2024
Пресслужба Нового каналу

01.10.2024 на Новому каналі і на сайті TV.UA в етер вийшов 4 випуск 2 сезону квіз-шоу Поле. 4 випуск проєкту Поле 2 сезон від 01.10.2024 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 4 випуску квіз-шоу Поле 2 сезон: у проєкті візьме участь 108 учасників. Усього буде три великі гри і, відповідно, три переможці. Протягом 15 випусків кожні 36 квіз-дуелянтів змагатимуться за грошовий приз у 250 тисяч гривень. Також залишаються додаткові бонуси: у фіналі перших чотирьох серій кожного з трьох пулів гравець з найбільшою територією отримує 25 тисяч гривень.

У третій грі вантажник Микола кине виклик футболістці Олександрі в категорії «В гаражі». Його попередник, вантажник Олег, здобув популярність у минулому сезоні, ставши улюбленцем глядачів завдяки своїй харизмі. Однак Микола не поступиться йому й точно приверне вашу увагу своєю щирістю! Дивіться онлайн квіз-шоу Поле 2 сезон 4 випуск від 01.10.2024.

4 випуск квіз-шоу Поле 2 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски квіз-шоу Поле дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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