Поле 2 сезон 4 випуск від 01.10.2024 дивитися онлайн Юлія Туренко

Юлія Туренко Випускаючий редактор Усі статті автора...

Поле 2 сезон: дивитися 4 випуск онлайн від 01.10.2024 Пресслужба Нового каналу

01.10.2024 на Новому каналі і на сайті TV.UA в етер вийшов 4 випуск 2 сезону квіз-шоу Поле. 4 випуск проєкту Поле 2 сезон від 01.10.2024 дивіться онлайн на сайті TV.UA.