Фіма Константиновський розповів, чому викликали швидку на зйомки «Поля»

1 листопада 2024 12:15 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

Усі статті автора...

Фіма Константиновський розповів, чому викликали швидку на зйомки «Поля»
Ведучий Фіма Константиновський
Пресслужба Нового каналу

Ведучий Фіма Константиновський зірвав голос під час зйомок «Поля», але все одно продовжив працювати й вийшов на знімальний майданчик, незважаючи на осиплість.

Читайте такожНастя Ткаченко розповіла про правила, які допомагають їй рухатися вперед
На що ви готові заради улюбленого проєкту та людей, з якими працюєте пліч-о-пліч? Ведучий Фіма Константиновський довів: заради гри «Поле», в яку грає вся країна щовівторка о 20:00 на Новому каналі, здатен пройти крізь вогонь, воду і…втрату голосу. Так, під час зйомок другого сезону йому довелося лікуватися у гримерці під час перерв. Усе задля того, щоб не зупиняти процес і завершити вчасно. 

Шановні глядачі! Не лякайтеся, коли ввімкнете Новий канал сьогодні о 20:00. Усе добре. Так, це досі буде «Поле», і там досі я – його ведучий Фіма Константиновський. Але ще на зйомках у мене зник голос, – попереджає Фіма. – Однак вважаю, що кожен цивільний взагалі не має скаржитися. Зараз найважча ситуація – на фронті, і саме військові повинні казати, що їм треба, а ми – закривати їхні потреби. Тож я просто проінформував вас.

Як і на зйомках першого сезону «Поля», що проходили в Нідерландах, Фіма знову захворів під час роботи над новими випусками вже в Україні.

Насправді це дуже тригернуло мене. Останні тижні перед зйомками другого сезону постійно повторював у себе в голові: «Головне – не захворіти». Але хвороба таки наздогнала, через що дуже засмутився. Можливо, це не видно на екрані, та я почувався невпевнено на знімальному майданчику. Через проблеми з голосом додавав більше міміки, що інколи було дивно, – ділиться ведучий Нового каналу. – Якщо не помиляюся, до мене тричі приїжджав лікар-фоніатр, двічі – швидка. Коли всі йшли на обід, я лікувався: мені то ставили крапельниці, то робили уколи. Та попри все сподіваюся, що в наступному сезоні буду здоровим, бо скільки ж можна! (усміхається).

Ведучий Фіма Константиновський / Пресслужба Нового каналу

Читайте такожЛеся Нікітюк розповіла, що завжди відволікає її від важких думок
Після одужання Фіма вирішив зайнятися ораторським мистецтвом і походити на спеціальні курси. 

Я ніколи не ставив голос. Повторював за професіоналами: почув від когось, що отак правильно говорити, так і робив. І якось раніше вдавалося. Але після чергової хвороби на зйомках зрозумів, що таки потрібно прокачати навички оратора, – додає ведучий «Поля».

Нагадаємо, 

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

новини особисте життя зірок Новий канал Фіма Константиновський Поле Поле 2 сезон

Матеріали на тему

Ведуча «Кохання на виживання» Лєра Товстолєс розповіла про економію та стосунки з грошима
Новини

Ведуча «Кохання на виживання» Лєра Товстолєс розповіла про економію та стосунки з грошима
Олександр Рудинський розповів, які відгуки від глядачів для нього найцінніші
Новини

Олександр Рудинський розповів, які відгуки від глядачів для нього найцінніші
Співачка iSKra презентує новий трек «Світло софітів»
Меломан

Співачка iSKra презентує новий трек «Світло софітів»
«Втеча на вікенд»:  зіркова прем'єра фільму у Києві

«Втеча на вікенд»:  зіркова прем'єра фільму у Києві
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

МастерШеф 14 сезон: дивитися 10 випуск онлайн від 26.10.2024

МастерШеф 14 сезон: дивитися 10 випуск онлайн від 26.10.2024
ДНК. Свої 4 сезон: команда проєкту організувала ризиковану операцію з визволенням херсонського партизана

ДНК. Свої 4 сезон: команда проєкту організувала ризиковану операцію з визволенням херсонського партизана
GRECHKA BRUNCH: благодійний захід зібрав понад 125 000 грн та 91,9 кг гречки для допомоги ЗСУ

GRECHKA BRUNCH: благодійний захід зібрав понад 125 000 грн та 91,9 кг гречки для допомоги ЗСУ
єПитання 3 сезон: дивитися 6 випуск онлайн від 30.09.2024

єПитання 3 сезон: дивитися 6 випуск онлайн від 30.09.2024

Популярне відео

МастерШеф 14 сезон: дивитися 10 випуск онлайн від 26.10.2024

МастерШеф 14 сезон: дивитися 10 випуск онлайн від 26.10.2024
Гурт Dubky презентує новий трек «Не забувай»

Гурт Dubky презентує новий трек «Не забувай»
Diana Glebova презентує новий сингл «Про нас»

Diana Glebova презентує новий сингл «Про нас»
Співачка iSKra презентує новий трек «Світло софітів»

Співачка iSKra презентує новий трек «Світло софітів»
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK