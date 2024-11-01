Фіма Константиновський розповів, чому викликали швидку на зйомки «Поля»

Ведучий Фіма Константиновський зірвав голос під час зйомок «Поля», але все одно продовжив працювати й вийшов на знімальний майданчик, незважаючи на осиплість.

На що ви готові заради улюбленого проєкту та людей, з якими працюєте пліч-о-пліч? Ведучий Фіма Константиновський довів: заради гри «Поле», в яку грає вся країна щовівторка о 20:00 на Новому каналі, здатен пройти крізь вогонь, воду і…втрату голосу. Так, під час зйомок другого сезону йому довелося лікуватися у гримерці під час перерв. Усе задля того, щоб не зупиняти процес і завершити вчасно.

Шановні глядачі! Не лякайтеся, коли ввімкнете Новий канал сьогодні о 20:00. Усе добре. Так, це досі буде «Поле», і там досі я – його ведучий Фіма Константиновський. Але ще на зйомках у мене зник голос, – попереджає Фіма. – Однак вважаю, що кожен цивільний взагалі не має скаржитися. Зараз найважча ситуація – на фронті, і саме військові повинні казати, що їм треба, а ми – закривати їхні потреби. Тож я просто проінформував вас.

Як і на зйомках першого сезону «Поля», що проходили в Нідерландах, Фіма знову захворів під час роботи над новими випусками вже в Україні.

Насправді це дуже тригернуло мене. Останні тижні перед зйомками другого сезону постійно повторював у себе в голові: «Головне – не захворіти». Але хвороба таки наздогнала, через що дуже засмутився. Можливо, це не видно на екрані, та я почувався невпевнено на знімальному майданчику. Через проблеми з голосом додавав більше міміки, що інколи було дивно, – ділиться ведучий Нового каналу. – Якщо не помиляюся, до мене тричі приїжджав лікар-фоніатр, двічі – швидка. Коли всі йшли на обід, я лікувався: мені то ставили крапельниці, то робили уколи. Та попри все сподіваюся, що в наступному сезоні буду здоровим, бо скільки ж можна! (усміхається).

Ведучий Фіма Константиновський / Пресслужба Нового каналу

Після одужання Фіма вирішив зайнятися ораторським мистецтвом і походити на спеціальні курси.

Я ніколи не ставив голос. Повторював за професіоналами: почув від когось, що отак правильно говорити, так і робив. І якось раніше вдавалося. Але після чергової хвороби на зйомках зрозумів, що таки потрібно прокачати навички оратора, – додає ведучий «Поля».

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