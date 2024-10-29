Настя Ткаченко розповіла про правила, які допомагають їй рухатися вперед

Під час зйомок інтелектуально-розважального проєкту «єПитання» Настя Ткаченко поділилася лайфхаками впевненості в собі.

Її сміх можна впізнати з тисячі! Весела та енергійна Анастасія Ткаченко , яку у вузьких колах часто називають Настя Ткачиха, зачаровує простотою та почуттям гумору. Для багатьох глядачів ця дівчина – взірець впевненості в собі та прийняття себе.

За лаштунками зйомок шоу «єПитання» на Новому каналі Настя зізналася, що життєрадісність і легкість – у її генах. Але в певний період життя її намагалися зламати. Тож дівчині довелося придумати правила, що допомагають підтримувати впевненість у собі.

Насправді, це в мене вроджене. Вся моя сім'я така харизматична та голосна, – ділиться Настя. – Але сталося так, що мій тато притишив у мені жінку та особистість, тому тривалий час відкрита впевненість у собі стала лише захисною реакцією. Мені з цим було дуже важко. Всі бачили в мені впевнену в собі людину, брали з мене приклад, але мало хто знає, що я приходила додому і плакала. Ще досі над цим працюю. Але зараз все одно значно легше, бо зрозуміла три головні правила. Ділюся, бо, можливо, вам це відгукнеться.

Гумористка Настя Ткаченко / Пресслужба Нового каналу

Топ-3 лайфхаки впевненості від Насті Ткаченко

Ви – головна людина у вашому житті

Не шукайте проблему в усіх навколо. Не хвилюйтеся через те, як себе поводять інші люди. Це їхній вибір, і ви не можете на нього вплинути. Якщо вас щось не влаштовує у вашому житті, почніть працювати над собою, розумійте свої бажання і слідуйте за ними, втілюйте. Всі люди, які вам не потрібні, відсіються самі.

Будьте поряд із тими, хто надихає

Немає невирішуваних ситуацій

У моєму оточенні здебільшого люди, які є для мене прикладом у своїх сферах. Відчуваю, коли перебуваєш у гармонії з людьми навколо та з життям і роботою, то приходить і гармонія з собою.

Я вважаю, моя суперсила в тому, що в мене немає невирішуваних задач. Якщо щось трапляється, можу з будь-якої ситуації вийти на позитив. Тому порада: не дивіться на проблему так, ніби вона безвихідна. Завжди є рішення! Навіть, коли шлях до нього складний. Робіть, не бійтеся викликів, не зациклюйтеся на проблемах.

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