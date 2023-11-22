Настя Ткаченко розповіла, як планує своє дозвілля

Ексклюзив 22 листопада 2023 15:00 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Настя Ткаченко розповіла, як планує своє дозвілля
Акторка Настя Ткаченко
Пресслужба Нового каналу

У перерві між зйомками «Хто зверху?» акторка Настя Ткаченко розповіла, що відпочиває та набирається сил у колі близьких.

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Заздалегідь сплановані вихідні з різноманітними активностями допомагають розвантажити нашу психіку. Особливо це важливо під час війни, коли ми перебуваємо в постійному стресі. З цим погоджується акторка Настя Ткаченко. 

За лаштунками шоу «Хто зверху?», яке виходить щочетверга о 20:00 на Новому каналі, комікеса розповіла, як організовує свій вільний час.

Коли ви активно проводите вихідні та плануєте своє дозвілля, значно менше негативних думок лізе в голову. І хоч весь мій вільний час забитий роботою, я намагаюся хоча б трішки побути з рідними та друзями. За можливості ми можемо виїхати кудись на природу. Або ж просто посидіти вдома та поспілкуватися. Мені хочеться влаштовувати зустрічі з близькими якомога частіше, – каже Настя Ткаченко.

Настя Ткаченко на зйомках / Пресслужба Нового каналу

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Акторка зазначила, що намагається не відкладати свої плани на потім.

Я живу тут і зараз. Війна показала, що не варто переносити щось на завтра, бо завтра може просто не настати, на жаль. І тому треба реалізовувати кожну мрію, робити все, що забажаєш. Не слід відкладати на потім, – наголошує Настя. – Кожна ідея має право на життя, і її потрібно втілювати вже сьогодні. Тож багато працюйте, займайтеся улюбленою справою й донатьте, щоб наблизити нашу перемогу.

Нагадаємо, 

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