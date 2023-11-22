Настя Ткаченко розповіла, як планує своє дозвілля Ексклюзив Туренко Андрій

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Акторка Настя Ткаченко Пресслужба Нового каналу

У перерві між зйомками «Хто зверху?» акторка Настя Ткаченко розповіла, що відпочиває та набирається сил у колі близьких.