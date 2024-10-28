Співачка FIЇNKA розповіла про своє акторське минуле

За лаштунками шоу «Хто зверху?» головна гуцулка країни FIЇNKA розповіла про персонажа, якого мріяла зіграти.

Мало хто знає, але гуцульська співачка FIЇNKA – професійна акторка. Заради ролі та переконливого перевтілення вона була готова навіть постригтися наголо. Однак FIЇNKA залишила акторство в минулому, адже перед початком співочої карʼєри звільнилася зі служби в театрі. Та мріяти про ролі не припинила!

У перерві між зйомками шоу «Хто зверху?», яке Новий канал показує щочетверга о 20:00, виконавиця розповіла, над чим хотіла б попрацювати як акторка.

Мені дуже хотілося б зіграти в кіно, а особливо – в комедії. Подобаються стрічки на кшталт ситкому «Друзі». Ще колись давно мріяла зіграти Панночку з «Вія». Але зараз Гоголь (Микола, автор повісті, за сюжетом якої і знятий фільм, – прим. ред.) досить неоднозначний, тому я б не поверталася до нього, – каже FIЇNKA.

Співачка FIЇNKA на зйомках / Пресслужба Нового каналу

Співачка пригадала, як перевтілювалася в персонажів, геть не схожих на неї навіть за статтю.

Заради ролі я була готова на багато всього, навіть поголити волосся. Якщо це оправдано, то без вагань виконала б. Бо впевнена, що професійний актор готовий на все задля творчості, – додає учасниця «Хто зверху?» – Якось я грала 8-річного сліпого хлопчика-скрипаля. Роль віддали мені, бо вмію грати на скрипці. Але складно було приховати мій бюст, та й взагалі змінити зовнішність так, щоб я справді була схожа на хлопчика (усміхається).

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