Зірка «Будиночку на щастя» Володимир Ращук розповів про висновки, що зробив за період боротьби з окупантами

Виконавець ролей у серіалах Нового каналу «Голова» та «Будиночок на щастя» Володимир Ращук розповів про трансформації за час війни.

Зірка українських серіалів та кіно Володимир Ращук захищає Україну з перших днів повномасштабного вторгнення. Він добровільно вступив до лав ЗСУ і до сьогодні у війську. Але за будь-якої можливості намагається продовжувати зніматись і не полишає улюбленої акторської професії. Так, його можна було побачити в першому сезоні серіалу «Голова» . А також чекайте у другому, який стартує на Новому каналі вже 4 листопада о 19:00.

Попри те, що Володимиру вдається зніматись у комедіях, він не приховує, що відчуває неабиякі трансформації за ці роки боротьби.

Я дуже змінився… Коли повернувся після Ірпеня, і ми сиділи з дружиною на кухні, то я їй тоді сказав, що після всього того, що там побачив, щось людяне в мені померло назавжди. Згодом, як показало життя, все ж таки нічого не померло, – ділиться Ращук в інтерв’ю «Детектор медіа». – Але я став більш цинічним. Якісь проблеми цивільних людей, що їх дуже турбують, я взагалі не сприймаю за проблеми. Зараз розумію, що все, чим переймався до війни, – якісь сварки, з’ясування стосунків – просто дрібниці. На це взагалі можна було не звертати уваги. Але, з іншого боку, я став більш сентиментальним, і якісь речі мене можуть дуже зачепити і схвилювати.

Актор Володимир Ращук / Пресслужба Нового каналу

Володмир Ращук каже, що за період війни він вкотре переконався, що найважливіше – теплі емоції та почуття до тих, хто поруч, і саморозвиток.

Я завжди займався пізнанням себе та всесвіту. Впевнений, що особистість розвивається завжди, за будь-яких умов. Тому навіть під час війни розвиток іде в усіх напрямках, і ти щось пізнаєш для себе, отримуєш досвід. Так, це іноді буває жахливий досвід, але й він може стати в нагоді, – каже актор-військовий. – Але знаєте, на війні попри все, як це не парадоксально, хочеться залишатися людиною, хочеться любити. Ти починаєш по-особливому цінувати ці почуття, цінувати життя.

Актор Володимир Ращук / Пресслужба Нового каналу

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