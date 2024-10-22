Костянтин Войтенко похизувався своєю новою нерухомістю

Зірка комедійного серіалу «Будиночок на щастя» Костянтин Войтенко запросив зірок у гості в село.

Зйомки шостого сезону улюбленого серіалу «Будиночок на щастя» у самому розпалі, а написаний сценарій став реальністю для одного з акторів. Виконавець головної ролі Костянтин Войтенко став учасником інтелектуально-розважального шоу на Новому каналі та в ефірі зізнався, що має зі своїм героєм Максимом значно більше спільного, ніж думають глядачі.

За сюжетом серіалу «Будиночок на щастя» мій персонаж Макс переїхав жити в село, яке знаходиться далеко від міста, купив собі там будиночок, – розповів актор Костя Войтенко у студії «єПитання». – І так сталося, що після першого сезону я поїхав до друга за 150 км від Києва й теж придбав собі будинок (усміхається).

Актор Костянтин Войтенко / Пресслужба Нового каналу

І хоча цей будинок не в найкращому стані та потребує ремонту, ведуча «єПитання» Леся Нікітюк та зіркові учасники шоу вже отримали запрошення на новосілля.

Якось так вийшло, що придбав я його дуже дешево, купив собі таку розвалюху, – жартує Костя. – Але в мене теж є будиночок на щастя, у якому я не знаю коли буду жити, просто так вийшло. Колись зроблю ремонт, то приїжджайте в гості.

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