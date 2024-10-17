Богдан Шелудяк розповів про найдорожчу та найдешевшу річ у своєму гардеробі

Що в шафі ведучого ігрового шоу «Хто зверху?» Богдана Шелудяка.

«Скільки коштує ваш лук?», – напевно, немає такої людини, яка б не дивилась ролики про вбрання та його вартість від відомого блогера. Серед героїв відео блогера часто можна побачити знаменитостей. Нещодавно блогер поспілкувався з ведучим шоу «Хто зверху?» на Новому каналі та інфлюенсером Богданом Шелудяком.

Надихнувшись зустріччю, Буше привідкрив свою шафу.

У моєму гардеробі переважають чорні та сірі речі. Яскраві кольори в одязі взагалі не люблю, – розповідає Богдан. – Я зараз трішки міняю гардероб, пробую одягати більш casual та old money style речі. Хочу зрозуміти, чи мені в такому комфортно. Взагалі я не шопоголік і не прагну мати багато різних луків. Бувало таке, що купував речі й жодного разу не вдягав. Просто складав з думкою: «А раптом колись стане в нагоді». А носив улюблені зручні луки.

Ведучий Богдан Шелудяк / Пресслужба Нового каналу

Рік тому Богдан вирішив перебрати речі та залишити тільки те, що носить. Все інше, а це більша частина гардеробу, віддав тим, кому це необхідніше. З цього почалася щорічна традиція.

Минулого року, коли вже почало холодати, зібрав і віддав у пункт прийому допомоги для ВПО 60% гардеробу. Цього року теж так зроблю. Адже зрозумів, що навіть ті речі, які, як думав, буду носити, майже не вдягав. Тому далі зберігати не збираюся, – ділиться Шелудяк.

Ведучий Богдан Шелудяк / Пресслужба Нового каналу

Богдан не ганяється за брендами. Купує те, що подобається візуально. Якщо має в шафі щось із, як то кажуть, лакшері-сегменту, то це подарунки.

Найдешевша річ у моєму гардеробі – це шкарпетки, – з усмішкою каже Шелудяк. – А найдорожча, напевно, кросівки Balenciaga. Загалом я не женуся за дорогими аксесуарами та речами. Мені інколи можуть щось таке подарувати. Єдине, що придбав би в близькій перспективі, це годинник. Хоча теж не факт. Зараз не ношу годинники й не знаю, чи справді потрібен новий. Хіба що таким чином інвестувати гроші. Знаю, що є деякі годинники, які можна розглядати як інвестицію і в майбутньому на них заробити.

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