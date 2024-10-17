Богдан Шелудяк розповів про найдорожчу та найдешевшу річ у своєму гардеробі

17 жовтня 2024 14:00 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

Усі статті автора...

Богдан Шелудяк розповів про найдорожчу та найдешевшу річ у своєму гардеробі
Ведучий Богдан Шелудяк
Пресслужба Нового каналу

Що в шафі ведучого ігрового шоу «Хто зверху?» Богдана Шелудяка.

Читайте такожЛєра Товстолєс здійснила мрію дитинства
«Скільки коштує ваш лук?», – напевно, немає такої людини, яка б не дивилась ролики про вбрання та його вартість від відомого блогера. Серед героїв відео блогера часто можна побачити знаменитостей. Нещодавно блогер поспілкувався з ведучим шоу «Хто зверху?» на Новому каналі та інфлюенсером Богданом Шелудяком. 

Надихнувшись зустріччю, Буше привідкрив свою шафу.

У моєму гардеробі переважають чорні та сірі речі. Яскраві кольори в одязі взагалі не люблю, – розповідає Богдан. – Я зараз трішки міняю гардероб, пробую одягати більш casual та old money style речі. Хочу зрозуміти, чи мені в такому комфортно. Взагалі я не шопоголік і не прагну мати багато різних луків. Бувало таке, що купував речі й жодного разу не вдягав. Просто складав з думкою: «А раптом колись стане в нагоді». А носив улюблені зручні луки.

Ведучий Богдан Шелудяк / Пресслужба Нового каналу

Читайте такожТарас Цимбалюк зізнався, що завадило йому стати актором еротичних фільмів
Рік тому Богдан вирішив перебрати речі та залишити тільки те, що носить. Все інше, а це більша частина гардеробу, віддав тим, кому це необхідніше. З цього почалася щорічна традиція.

Минулого року, коли вже почало холодати, зібрав і віддав у пункт прийому допомоги для ВПО 60% гардеробу. Цього року теж так зроблю. Адже зрозумів, що навіть ті речі, які, як думав, буду носити, майже не вдягав. Тому далі зберігати не збираюся, – ділиться Шелудяк.

Ведучий Богдан Шелудяк / Пресслужба Нового каналу

Богдан не ганяється за брендами. Купує те, що подобається візуально. Якщо має в шафі щось із, як то кажуть, лакшері-сегменту, то це подарунки.

Найдешевша річ у моєму гардеробі – це шкарпетки, – з усмішкою каже Шелудяк. – А найдорожча, напевно, кросівки Balenciaga. Загалом я не женуся за дорогими аксесуарами та речами. Мені інколи можуть щось таке подарувати. Єдине, що придбав би в близькій перспективі, це годинник. Хоча теж не факт. Зараз не ношу годинники й не знаю, чи справді потрібен новий. Хіба що таким чином інвестувати гроші. Знаю, що є деякі годинники, які можна розглядати як інвестицію і в майбутньому на них заробити.

Нагадаємо, 

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

стиль Богдан Шелудяк новини особисте життя зірок Новий канал одяг Хто зверху 13 сезон

Матеріали на тему

Неймовірні дуети: хто став переможцем шоу
Новини

Неймовірні дуети: хто став переможцем шоу
Лєра Товстолєс здійснила мрію дитинства
Новини

Лєра Товстолєс здійснила мрію дитинства
Співак і тіктокер LOGVIN рекомендує: серіали, які варто подивитися
Новини

Співак і тіктокер LOGVIN рекомендує: серіали, які варто подивитисяЕксклюзив
Дикий робот: зіркова прем'єра у Києві
Прем'єри

Дикий робот: зіркова прем'єра у Києві
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

МастерШеф 14 сезон: дивитися 8 випуск онлайн від 12.10.2024

МастерШеф 14 сезон: дивитися 8 випуск онлайн від 12.10.2024
Неймовірні дуети: дивитися 6 випуск онлайн від 25.09.2024

Неймовірні дуети: дивитися 6 випуск онлайн від 25.09.2024
Поле 2 сезон: дивитися 3 випуск онлайн від 24.09.2024

Поле 2 сезон: дивитися 3 випуск онлайн від 24.09.2024
єПитання 3 сезон: дивитися 5 випуск онлайн від 23.09.2024

єПитання 3 сезон: дивитися 5 випуск онлайн від 23.09.2024

Популярне відео

МастерШеф 14 сезон: дивитися 8 випуск онлайн від 12.10.2024

МастерШеф 14 сезон: дивитися 8 випуск онлайн від 12.10.2024
Неймовірні дуети: дивитися 6 випуск онлайн від 25.09.2024

Неймовірні дуети: дивитися 6 випуск онлайн від 25.09.2024
Поле 2 сезон: дивитися 3 випуск онлайн від 24.09.2024

Поле 2 сезон: дивитися 3 випуск онлайн від 24.09.2024
єПитання 3 сезон: дивитися 5 випуск онлайн від 23.09.2024

єПитання 3 сезон: дивитися 5 випуск онлайн від 23.09.2024
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK