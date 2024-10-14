Тарас Цимбалюк зізнався, що завадило йому стати актором еротичних фільмів

14 жовтня 2024 14:05 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Тарас Цимбалюк зізнався, що завадило йому стати актором еротичних фільмів
Актор Тарас Цимбалюк
Пресслужба Нового каналу

У студії «єПитання» актор серіалу «Зв’язок» Тарас Цимбалюк розповів про роль у картині для дорослих.

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Перш ніж стати популярними та заслужити любов глядачів, усі українські актори шукають будь-яку можливість, щоб заявити про себе. Одні знімаються у другорядних ролях, очікуючи ту саму – головну, інші стають акторами рекламних роликів, а хтось ходить на всі кастинги, які тільки пропонує ринок телебачення. 

Відомий український актор Тарас Цимбалюк в ефірі шоу «єПитання», яке виходить щопонеділка о 20:00 на Новому каналі, розповів, як багато років тому мало не отримав роль у фільмі для дорослих. 

Це було в університеті – той період, коли я бігав абсолютно на всі проби. Приїжджаю на кастинг у кінотеатр «Київська Русь», там мене чекає іноземна група, здається, це були румуни. Почали з питання «Як вас звати?». Кажу: «Тарас Цимбалюк, мені стільки-то років». «Зніміть, будь ласка, футболку, бо нам треба розуміти, як виглядає актор у кадрі», – зі сміхом розповів Тарас Цимбалюк у студії «єПитання». – І тоді нам пояснили, що це фільм еротичного характеру і запитали, чи є в мене закордонний паспорт.

Тарас Цимбалюк на зйомках / Пресслужба Нового каналу

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Однак на подальші плани режисерів щодо акторської кар’єри Тараса Цимбалюка в їхньому фільмі вплинула відсутність документів. 

У румунській еротиці я не знявся, бо не мав закордонного паспорта. На кастингу мені сказали, що, на жаль, через це не зможуть зі мною співпрацювати, – говорить Тарас. – Не знаю, чи лише це стало бар’єром для моєї абсолютно «інакшої кар’єри». Але на кастинг я сходив (сміється).

Нагадаємо, 

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