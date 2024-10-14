«Дві сестри» на СТБ: рідні по крові стають справжніми ворогами

14 жовтня 2024 12:25 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

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«Дві сестри» на СТБ: рідні по крові стають справжніми ворогами
«Дві сестри» на СТБ: рідні по крові стають справжніми ворогами
Пресслужба

Вже сьогодні, 14 жовтня, о 20:00 на телеканалі СТБ стартує 16-серійна мелодрама «Дві сестри».

Головні героїні серіалу – сестри Віра та Олександра. Із самого дитинства вони повні протилежності. Віра – спокійна, принципова, готова відстоювати те, в що щиро вірить. Вона заробляє гроші на життя і на навчання в столичному медінституті, яке стає під загрозу через конфлікт із викладачем Віктором. Проте, не дивлячись на усі досягнення Віри, їхня мати Лариса Іванівна весь час ставить їй у приклад старшу сестру Сашку, яка має жвавий характер, вміє швидко заробляти гроші, не гребуючи нічим для досягнення своїх цілей. Її основна мета – вирватися з провінції і розпочати заможне життя. Обидві сестри працюють в елітному готелі невеликого містечка на березі річки. 

Одного дня в готель заселяється мажор Ігор. Проте ніхто не здогадується, що Ігор – син Бориса Соболя, столичного магната, який планує ось-ось знести все містечко, побудувавши на його місці нові готелі, а мешканців переселити в казарми полігона. Окрім того, Ігор і викладач медінституту Віктор – давні знайомі, колишні однокурсники в медичному інституті. 

Життя дівчат змінює кохання і трагедія. В той час, як Сашка нав’язливо добивається Ігоря, через що втрачає роботу, обидва чоловіки закохуються у її сестру Віру.  В один момент рідні по крові стають справжніми ворогами та обирають різні дороги до щастя. Що переможе в цій історії – виклики долі, суперництво чи рідство душ та справжнє кохання? Дивіться серіал «Дві сестри» з понеділка по четвер о 20:00 на телеканалі СТБ.

У головних ролях – Любава Грєшнова, Руслан Мірошниченко, Дар’я Петрожицька, Владислав Никитюк, Олександр Ярема, Артем Ігнатов, Маргарита Гура, Марк Дробот.

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СТБ серіал Дві сестри

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