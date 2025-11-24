Маша Єфросиніна розповіла про зйомки у серіалі «Будиночок на щастя»

24 листопада 2025 11:30 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

Усі статті автора...

Маша Єфросиніна розповіла про зйомки у серіалі «Будиночок на щастя»
Ведуча Маша Єфросиніна
Пресслужба Нового каналу

Відома інтерв’юерка та громадська діячка Маша Єфросиніна поділилася враженнями від участі в одному з найрейтинговіших українських серіалів.

Читайте такожКатерина Кузнецова розповіла, що думає про шлюб та чому щастя жінки не залежить від обручки
«Будиночок на щастя» не перестає дивувати! Улюблені актори, непередбачувані сюжетні повороти, цікаві локації, а от вам і зіркове камео! У сьомому сезоні серіалу, який 2026 року вийде на Новому каналі, з’явиться відома телеведуча, інтерв’юерка та співзасновниця ГО «Фонд Маша» Маша Єфросиніна.

Мені приємно, що мене запросили знятися в цьому серіалі. Не думала, що тут така велика команда. Усі дуже професійні! – ділиться Єфросиніна. – Я хотіла виспатися перед зйомкою, але не вийшло, бо були обстріли. Хотіла передивитися кілька серій, але не встигла через щільний графік. Але команда на майданчику дуже допомагала. А пані Віталіна Біблів одразу принесла мені термошкарпетки з норки, щоб я не змерзла, бо знімали на вулиці.

Ведуча Маша Єфросиніна / Пресслужба Нового каналу

Читайте такожЛеся Нікітюк розповіла, хто для неї є взірцем у кіноіндустрії
Єфросиніна розповідає, що любить «Будиночок на щастя» та радіє його рейтингам. А ще тішиться, що мала нагоду інтерв’ювати головних героїв у своєму проєкті «Екзамен».

Більшість акторів у різні часи були героями моїх інтерв’ю. Ми багато уваги приділяли «Будиночку на щастя». Взагалі, вважаю, що така живучість серіалу в наш час безцінна, тому що це справжня любов людей, – говорить знаменитість. – Коли я сказала своїй команді, що буду зніматися у «Будиночку на щастя», то вони мені: «О, а ми дивимося!» Хоча я думала, що така молода команда, як у мене, дивиться вже тільки YouTube (сміється).

Ведуча Маша Єфросиніна / Пресслужба Нового каналу

Нагадаємо, 

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

Будиночок на щастя особисте життя зірок Новий канал Маша Єфросиніна серіал Будиночок на щастя 7 Будиночок на щастя 7 сезон

Матеріали на тему

Олександр Рудинський розповів, як вони з дружиною поєднують особисте життя та роботу разом
Новини

Олександр Рудинський розповів, як вони з дружиною поєднують особисте життя та роботу разом
Володимир Дантес розповів, яку музику любить увімкнути у навушниках
Новини

Володимир Дантес розповів, яку музику любить увімкнути у навушниках
Зірка серіалу «Сім’я по неділях» Марія Стопник розповіла про переїзд до Івано-Франківська
Новини

Зірка серіалу «Сім’я по неділях» Марія Стопник розповіла про переїзд до Івано-Франківська
Тімоті Шаламе та Гвінет Пелтроу в авантюрній стрічці «Марті Супрім. Геній комбінацій» – перший трейлер від Green Light Films
Прем'єри

Тімоті Шаламе та Гвінет Пелтроу в авантюрній стрічці «Марті Супрім. Геній комбінацій» – перший трейлер від Green Light Films
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Холостяк 14 сезон: дивитися 6 випуск онлайн від 21.11.2025

Холостяк 14 сезон: дивитися 6 випуск онлайн від 21.11.2025
Холостяк 14 сезон: хто залишив проєкт у 5 випуску від 14.11.2025

Холостяк 14 сезон: хто залишив проєкт у 5 випуску від 14.11.2025
Холостяк 14 сезон: дивитися 5 випуск онлайн від 14.11.2025

Холостяк 14 сезон: дивитися 5 випуск онлайн від 14.11.2025
Смак дитинства: дивитися 6 випуск онлайн від 09.11.2025

Смак дитинства: дивитися 6 випуск онлайн від 09.11.2025

Популярне відео

Холостяк 14 сезон: дивитися 6 випуск онлайн від 21.11.2025

Холостяк 14 сезон: дивитися 6 випуск онлайн від 21.11.2025
Холостяк 14 сезон: дивитися 5 випуск онлайн від 14.11.2025

Холостяк 14 сезон: дивитися 5 випуск онлайн від 14.11.2025
Смак дитинства: дивитися 6 випуск онлайн від 09.11.2025

Смак дитинства: дивитися 6 випуск онлайн від 09.11.2025
Зважені та щасливі 10 сезон: дивитися 7 випуск онлайн від 09.11.2025

Зважені та щасливі 10 сезон: дивитися 7 випуск онлайн від 09.11.2025
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK