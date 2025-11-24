Маша Єфросиніна розповіла про зйомки у серіалі «Будиночок на щастя»
24 листопада 2025 11:30
Ведуча Маша Єфросиніна
Пресслужба Нового каналу
Відома інтерв’юерка та громадська діячка Маша Єфросиніна поділилася враженнями від участі в одному з найрейтинговіших українських серіалів.
«Будиночок на щастя» не перестає дивувати! Улюблені актори, непередбачувані сюжетні повороти, цікаві локації, а от вам і зіркове камео! У сьомому сезоні серіалу, який 2026 року вийде на Новому каналі, з'явиться відома телеведуча, інтерв'юерка та співзасновниця ГО «Фонд Маша» Маша Єфросиніна.
Мені приємно, що мене запросили знятися в цьому серіалі. Не думала, що тут така велика команда. Усі дуже професійні! – ділиться Єфросиніна. – Я хотіла виспатися перед зйомкою, але не вийшло, бо були обстріли. Хотіла передивитися кілька серій, але не встигла через щільний графік. Але команда на майданчику дуже допомагала. А пані Віталіна Біблів одразу принесла мені термошкарпетки з норки, щоб я не змерзла, бо знімали на вулиці.
Ведуча Маша Єфросиніна / Пресслужба Нового каналу
Більшість акторів у різні часи були героями моїх інтерв’ю. Ми багато уваги приділяли «Будиночку на щастя». Взагалі, вважаю, що така живучість серіалу в наш час безцінна, тому що це справжня любов людей, – говорить знаменитість. – Коли я сказала своїй команді, що буду зніматися у «Будиночку на щастя», то вони мені: «О, а ми дивимося!» Хоча я думала, що така молода команда, як у мене, дивиться вже тільки YouTube (сміється).
Ведуча Маша Єфросиніна / Пресслужба Нового каналу
