Хто хоче стати мільйонером? – канал ICTV2 розкрив дату старту нового сезону культового шоу

Найпопулярніше у світі квіз-шоу «Хто хоче стати мільйонером?» знову повертається на українське телебачення.

У понеділок, 21 жовтня, о 19:00 на телеканалі ICTV2 легендарна студія прийме перших претендентів на виграш у новому сезоні. Головна інтрига другого сезону – скільки саме мільйонерів подарує нам шоу цієї осені, адже можливість отримати чек з шістьма нулями матимуть всі гравці – головне правильно відповісти на 15 питань гри.

Канал створить дружню атмосферу, щоб кожний гравець та глядач по ту сторону екрана відчув себе серед своїх. Попри високі ставки, атмосфера шоу буде легкою, з жартами і гумором – і за цю складову відповідає ведучий сезону – культовий актор і улюбленець мільйонів українців Стас Боклан.

Що допомагає українцям вистояти в будь-якій ситуації? Віра в себе і наш життєствердний гумор, завдяки якому ми долаємо будь-які перешкоди або страхи на шляху до своїх цілей. Я люблю це шоу за те, що в ньому немає конкуренції: бо і ти, і твій сусід у кріслі можете піти зі студії переможцями, із чеком на шість нулів. І мені приємно, що саме мені знову випала місія бути провідником до заповітної мрії, – каже Стас.

Перший сезон легендарного шоу, що був показаний восени 2021-го, зібрав перед екранами понад 10 млн українців. Програма стала по-справжньому народною: адже біля телеекранів збиралися родинами. І не тільки, щоб дізнатися, хто стане володарем мільйона, а й щоб позмагатися з учасниками гри і правильно відповісти на питання. Хто знає, скільки українців у різних куточках країни дали вірні відповіді на усі 15 питань?

Не пропусти старт першого випуску – 21 жовтня: приходь родинами, дізнавайся, хто у вашій сім’ї найрозумнішій і здатний заробити своїми талантами мільйон. І змагайся з учасниками шоу серед своїх!