Хто хоче стати мільйонером?: стендап-комік і волонтер Василь Байдак зіграє в новому випуску шоу
Відомий стендап-комік і гуморист Василь Байдак сяде в крісло гравця шоу «Хто хоче стати мільйонером?» і спробує отримати чек з шістьма нулями завдяки своєму розуму, логіці, ерудиції.
Василь – фанат програми «Хто хоче стати мільйонером?» Він зізнався, що давно вже мріяв спробувати себе в кріслі гравця, і в цьому сезоні його мрія реалізувалась.
У телегру Василь потрапив на загальних підставах: як і всі претенденти, він заповнював анкету і пройшов усі етапи кастингу програми. І нарешті потрапив на шоу.
Мені дуже подобається формат «Мільйонера». Я захоплювався ним у дитинстві, а коли подорослішав – грав на комп’ютері, потім на телефоні… Подобаються питання: є легкі, на загальну ерудицію, і є складні на логіку – оце мене взагалі надихає. Хоча додам: мені вистачає інтелекту не називати себе інтелектуалом! – жартує Василь.
Василь активно займається волонтерською діяльністю на користь ЗСУ з перших днів повномасштабного вторгнення. Проводить благодійні виступи в зоні бойових дій, підтримуючи воїнів. Саме зараз Василь показує свою нову програму «Новий сольний стендап», де буде смішно, абсурдно, про нашу реальність – обіцяє автор.
