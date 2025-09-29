Хто хоче стати мільйонером?: стендап-комік і волонтер Василь Байдак зіграє в новому випуску шоу

29 вересня 2025 10:00 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

Усі статті автора...

Хто хоче стати мільйонером?: стендап-комік і волонтер Василь Байдак зіграє в новому випуску шоу
Василь Байдак на шоу «Хто хоче стати мільйонером?»
Пресслужба каналу ICTV

Відомий стендап-комік і гуморист Василь Байдак сяде в крісло гравця шоу «Хто хоче стати мільйонером?» і спробує отримати чек з шістьма нулями завдяки своєму розуму, логіці, ерудиції.

Читайте також«Холостяк» Олександр Терен розповів про курйоз з подорожі
На легендарній грі може трапитися будь-що – саме тому «Мільйонера» обожнюють і з задоволенням дивляться глядачі усього світу. А чи будуть жарти від відомого українського стендап-коміка Василя Байдака? Абсолютно точно – будуть.

Василь – фанат програми «Хто хоче стати мільйонером?» Він зізнався, що давно вже мріяв спробувати себе в кріслі гравця, і в цьому сезоні його мрія реалізувалась. 

У телегру Василь потрапив на загальних підставах: як і всі претенденти, він заповнював анкету і пройшов усі етапи кастингу програми. І нарешті потрапив на шоу.

Мені дуже подобається формат «Мільйонера». Я захоплювався ним у дитинстві, а коли подорослішав – грав на комп’ютері, потім на телефоні… Подобаються питання: є легкі, на загальну ерудицію, і є складні на логіку – оце мене взагалі надихає. Хоча додам: мені вистачає інтелекту не називати себе інтелектуалом! – жартує Василь.

Комік Василь Байдак / Пресслужба каналу ICTV

Читайте такожОлександр Педан розповів про курйози на власному весіллі
За словами Василя, на грі його підтримуватиме однокласник Віталій. Наш гравець встиг розповісти, що закінчив школу з золотою медаллю, а інститут – з червоним дипломом. І судячи з цих нагород, він дійсно – інтелектуал і ерудит, хоча й так про себе не каже.

Василь активно займається волонтерською діяльністю на користь ЗСУ з перших днів повномасштабного вторгнення. Проводить благодійні виступи в зоні бойових дій, підтримуючи воїнів. Саме зараз Василь показує свою нову програму «Новий сольний стендап», де буде смішно, абсурдно, про нашу реальність – обіцяє автор.

Комік Василь Байдак / Пресслужба каналу ICTV

Нагадаємо, 

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

телешоу новини особисте життя зірок Вася Байдак Хто хоче стати мільйонером

Матеріали на тему

KOLA розповіла, з ким зі своїх колег мріє попрацювати
Новини

KOLA розповіла, з ким зі своїх колег мріє попрацювати
Зірка серіалу «Будиночок на щастя» Юлія Буйновська наважилася розповісти про свій діагноз
Новини

Зірка серіалу «Будиночок на щастя» Юлія Буйновська наважилася розповісти про свій діагноз
Леся Нікітюк розповіла, як часто бачиться з коханим-військовим
Новини

Леся Нікітюк розповіла, як часто бачиться з коханим-військовим
Зважені та щасливі 10 сезон: дивитися 1 випуск онлайн від 28.09.2025
Телешоу

Зважені та щасливі 10 сезон: дивитися 1 випуск онлайн від 28.09.2025
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Хто зверху 14 сезон: дивитися 1 випуск онлайн від 25.09.2025

Хто зверху 14 сезон: дивитися 1 випуск онлайн від 25.09.2025
МастерШеф 16 сезон: дивитися 6 випуск онлайн від 27.09.2025

МастерШеф 16 сезон: дивитися 6 випуск онлайн від 27.09.2025
Поле 3 сезон: дивитися 5 випуск онлайн від 24.09.2025

Поле 3 сезон: дивитися 5 випуск онлайн від 24.09.2025
Ти – космос: новий трейлер фільму

Ти – космос: новий трейлер фільму

Популярне відео

Хто зверху 14 сезон: дивитися 1 випуск онлайн від 25.09.2025

Хто зверху 14 сезон: дивитися 1 випуск онлайн від 25.09.2025
МастерШеф 16 сезон: дивитися 6 випуск онлайн від 27.09.2025

МастерШеф 16 сезон: дивитися 6 випуск онлайн від 27.09.2025
Поле 3 сезон: дивитися 5 випуск онлайн від 24.09.2025

Поле 3 сезон: дивитися 5 випуск онлайн від 24.09.2025
Ти – космос: новий трейлер фільму

Ти – космос: новий трейлер фільму
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK