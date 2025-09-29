Хто хоче стати мільйонером?: стендап-комік і волонтер Василь Байдак зіграє в новому випуску шоу

Відомий стендап-комік і гуморист Василь Байдак сяде в крісло гравця шоу «Хто хоче стати мільйонером?» і спробує отримати чек з шістьма нулями завдяки своєму розуму, логіці, ерудиції.

На легендарній грі може трапитися будь-що – саме тому «Мільйонера» обожнюють і з задоволенням дивляться глядачі усього світу. А чи будуть жарти від відомого українського стендап-коміка Василя Байдака? Абсолютно точно – будуть.

Василь – фанат програми «Хто хоче стати мільйонером?» Він зізнався, що давно вже мріяв спробувати себе в кріслі гравця, і в цьому сезоні його мрія реалізувалась.

У телегру Василь потрапив на загальних підставах: як і всі претенденти, він заповнював анкету і пройшов усі етапи кастингу програми. І нарешті потрапив на шоу.

Мені дуже подобається формат «Мільйонера». Я захоплювався ним у дитинстві, а коли подорослішав – грав на комп’ютері, потім на телефоні… Подобаються питання: є легкі, на загальну ерудицію, і є складні на логіку – оце мене взагалі надихає. Хоча додам: мені вистачає інтелекту не називати себе інтелектуалом! – жартує Василь.

За словами Василя, на грі його підтримуватиме однокласник Віталій. Наш гравець встиг розповісти, що закінчив школу з золотою медаллю, а інститут – з червоним дипломом. І судячи з цих нагород, він дійсно – інтелектуал і ерудит, хоча й так про себе не каже.

Василь активно займається волонтерською діяльністю на користь ЗСУ з перших днів повномасштабного вторгнення. Проводить благодійні виступи в зоні бойових дій, підтримуючи воїнів. Саме зараз Василь показує свою нову програму «Новий сольний стендап», де буде смішно, абсурдно, про нашу реальність – обіцяє автор.

