Лєра Товстолєс здійснила мрію дитинства

14 жовтня 2024 16:00 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Лєра Товстолєс здійснила мрію дитинства
Ведуча Лєра Товстолєс
Пресслужба Нового каналу

Нова ведуча популярного реаліті «Кохання на виживання» Лєра Товстолєс зізналася, що з дитинства була шанувальницею Нового каналу.

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Хто з нас не пам'ятає ті безтурботні дні дитинства, коли після школи ми мчали додому, щоб не пропустити улюблені мультики на Новому? А згадуєте, як увечері з нетерпінням чекали на випуск «Фабрики зірок» та, сидячи на дивані перед телевізором, уявляли себе на місці зірок екрану? 

Саме тоді в харизматичної та яскравої ведучої реаліті «Кохання на виживання» та акторки «Жіночого кварталу» Лєри Товстолєс з’явилася мрія – стати відомою та популярною. 

Я – саме та людина, яка дуже полюбляє розважальний контент. У дитинстві постійно дивилася телевізор, обожнювала Новий канал, і зараз люблю, – зізналась ведуча реаліті «Кохання на виживання» Лєра Товстолєс. – Маленькою подобалися «Злюки бобри», серіали «Друзі» та «Малкольм у центрі уваги». «Фабрика зірок» – моя особлива любов, бо я завжди мріяла так само виступати на сцені, співати хіти та грати головні ролі в кіно. Але тоді всі про це мріяли, і мені здавалося, що я просто така, як усі. А коли вже потрапила на телебачення, зрозуміла, що, можливо, це воно більше мріяло про мене, ніж я про нього (сміється). Жартую, але зараз відчуваю себе на своєму місці та ставлюся до цієї діяльності як до роботи.

Ведуча Лєра Товстолєс / Пресслужба Нового каналу

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Комікеса зізналася, хто саме з зірок українського шоу-бізнесу надихав її у дитинстві та робить це і зараз. 

Надихалася серіалом «Файна Юкрайна» (українське гумористичне скетч-шоу, виходило на Новому каналі з вересня 2008 по грудень 2010 року. – Прим. ред.). А от найкращі жарти були у Скрябіна, він і досі мій кумир, – говорить Лєра Товстолєс. – А ще мені дуже подобалися ці голлівудські акторки з широченними усмішками та запальним характером: Джулія Робертс, Кіра Найтлі та Камерон Діаз. Пам’ятаю, у дитинстві було модно вішати плакати зірок над ліжком. У мене там були дуже різні персонажі, навіть ті, хто мені не так вже й подобався, просто ці плакати пощастило отримати безкоштовно всередині журналів, що купувала мені мама.

Нагадаємо, 

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