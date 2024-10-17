Неймовірні дуети: хто став переможцем шоу

17 жовтня 2024 11:40 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Неймовірні дуети: хто став переможцем шоу
Неймовірні дуети: хто став переможцем шоу
Пресслужба Нового каналу

У суперфіналі «Неймовірних дуетів» ми дізналися, чий дует став найкращим.

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На початку «Неймовірних дуетів» їх було 16 – талановитих і таких різних учасників, готових на все заради втілення мрії. Щотижня глядачі Нового каналу занурювалися в музичний світ, вболіваючи та переживаючи разом злети й падіння. У суперфіналі, який відбувся вчора наживо, за звання переможця талант-шоу боролися девʼять фаворитів – вісім, обраних журі, та ще один, якого врятували користувачі соцмереж. Хто ж виборов перемогу в «Неймовірних дуетах»?

Годі інтригувати, нею стала iSKra! Попри те, що журі не проголосували за виконавицю в минулому випуску, вона повернулася на сцену Нового каналу завдяки любові фанатів і розгромила суперників. Її дует із зірковим наставником MÉLOVIN підкорив не лише шанувальників талант-шоу, а й заполонив TikTok. 

Емоції неймовірні, як і сам проєкт! Нікому не розповідав, але 23 липня зробив розклад таро на долю дівчат у проєкті – Саші (Клименко, справжнє імʼя iSKra. – Прим. ред.) та Лізи Бібікової. І так ще до ефіру дізнався, що переможе iSKra. Бо їй випав кубок! – з усмішкою каже MÉLOVIN. – Тепер ми продовжимо шлях окремо. Адже з iSKra в нас залетіла така крута пісня, що перебити її буде дуже складно.

Співачка iSKra / Пресслужба Нового каналу

Зірковий наставник «Неймовірних дуетів» побажав підопічній продовжувати сяяти.

Я казав iSKra багато меседжів на бекстейджі та перед виходом на сцену. Повторював їй: потрібно памʼятати, що ти працюєш для людей, і знати, що популярність, слава, та все що завгодно, можуть зникнути в один момент. Тому головне – триматися тієї опори, задля якої ти цим займаєшся. Адже якщо працювати, щоб надихати людей, змінювати соціум, залишити після себе культурне ДНК, не будуть страшні жодні виклики, – наголошує артист.

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Попри те, що запис нових фітів з MÉLOVIN не планується, iSKra вже готує реліз авторської пісні. Але обіцяє дотримуватися всіх настанов зіркового коуча.

Для мене дуже цінна підтримка від MÉLOVIN та всієї його команди. Не можу описати словами віру та любов, яку відчуваю від них. Вони подарували мені казку, про яку навіть мріяти не могла, та відчуття, коли прокидаєшся і почуваєшся відомою. Ось нещодавно йшла вулицями Києва, і мене впізнали в трьох різних місцях! Досі не вірю в те, що відбувається зі мною, – ділиться переможниця «Неймовірних дуетів».

Нагадаємо, 

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MELOVIN новини особисте життя зірок Новий канал телешоу 2024 Неймовірні дуети iSKra

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