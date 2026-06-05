iSKra презентувала ностальгійну пісню «Вишеньки-черешеньки»

Нова робота співачки iSKra про безтурботні роки, коли літо тривало довше, а щастя складалося з дрібничок.

Є моменти, які неможливо зафіксувати на фото чи відео – вони живуть всередині нас відчуттями, запахами та уривками фраз. Саме з них народився новий трек співачки та авторки пісень iSKra «Вишеньки-черешеньки».

Ідея композиції з’явилася випадково у повсякденній рутині, коли артистці час від часу згадувалися знайомі ще зі школи рядки з вірша Лесі Українки. «Вишеньки-черешеньки, червоні і спілі, чого ж ви так високо виросли на гіллі!» – ці образи з дитячої поезії стали основою для створення пісні.

Вірш Лесі Українки у мене асоціюється з безтурботністю, тому що в четвертому класі ти взагалі не зважаєш на те, що відбувається в твоєму житті. День здається нескінченним, а кожна подія – маленькою пригодою. Тому цією піснею я хотіла повернути людей в той стан і зачепити їх найтонші струни душі, – розповіла iSKra.

Під час роботи артистка разом із продюсером свідомо обрала для пісні літній настрій і просту мелодичну форму, яка легко запам’ятовується. А вже у текст було закладено глибоке емоційне підґрунтя – спогади про час, коли радощі були більш відчутними і дорослих проблем не існувало.

Ти прокидаєшся і в тебе взагалі немає думок про те, як складеться день. Ти просто кайфуєш в бабусі в селі: біжиш по траві, зриваєш на городі ягоди, їси їх із ґрунтом – і тобі все одно. Весь цей день, здається, тривав вічність. А коли сідало сонце, думала: скільки всього я зробила, – згадує iSKra.

Співачка зізнається, що нова робота – це спроба зберегти й передати людям відчуття ностальгії, яке сьогодні є особливо близьким багатьом. У часи змін і нестабільності слухачі все частіше повертаються думками до власного дитинства, шукаючи там опору та знайомі емоції.

У такий складний час людям подобається згадувати щось хороше. Мені хотілося передати у пісні ті щемливі миті з наших дитячих років, коли не було телефонів. Тоді мультики дивились на дисках, перемотували плівку на касеті заради однієї пісні, а відео знімали на камеру і переглядали з DVD-програвача, – ділиться iSKra.

Для самої артистки літо в бабусі – це дуже конкретні відчуття: запах парного молока і скошеної трави, полин на руках після годування кроликів, м'ятний чай ввечері і купання у любистку – «Щоб тебе всі любили».

Таких спогадів дуже багато, і саме вони формують нашу ідентичність і особистість. Ми не могли всі фільмувати – було лише 36 кадрів на плівці. Та вони залишились у пам'яті, як яскравий спалах, і мені хотілося закарбувати його в серцях людей, – зізнається співачка.

За словами iSKra, дуже важливо виховувати у новому поколінні вміння цінувати щасливі моменти, щоб вони мали таке ж яскраве дитинство, яке згадуватимуть із посмішкою. Не про війну, а про вишеньки, що виросли надто високо, поки дідусь не приставив драбину.