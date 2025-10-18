iSKra розповіла про випробування популярністю та емоційні гойдалки

Рівно рік тому вся країна спостерігала за фіналом вокального шоу «Неймовірні дуети» на Новому каналі, де перемогу здобула співачка iSKra.

Співачка iSKra підкорила серця мільйонів глядачів та суддів, виконавши у фіналі маніфест про особистий вибір «Обиратиму себе» разом із зірковим наставником MELOVIN.

У річницю перемоги співачка та авторка пісень iSKra відверто розповідає про внутрішні трансформації, емоційні виклики та те, що не увійшло в ефір шоу.

Більше місяця телефон надсилає сповіщення про події минулого року. Я з радістю згадую період зйомок «Неймовірних дуетів». Це одні з найкращих моментів у житті. Незважаючи на змагальний формат шоу, жоден з учасників не був конкурентом один для одного. Навіть у маленьких групах зіркових наставників ніхто не змагався. Ми всі були самодостатніми, підтримували одне одного і досі спілкуємося. Це була як маленька сім'я. Вдячна глядачам, які повернули мене в шоу і обрали переможницею. Часто дивлюсь на статуетку-нагороду з усвідомленням того, що це була мрія, яка здійснилася, – розповідає iSKra .

Попри шалений успіх і популярність, на співачку несподівано обвалився тягар відповідальності та високих очікувань від глядачів.

Одразу всі від мене вимагали нових хітів, а я нічого не могла написати. Почала за це себе картати. Залишилася без підтримки. Постійні емоційні гойдалки дуже виснажували морально, – розповідає співачка.

Співачка iSKra / Пресслужба

За словами артистки, вона таки знайшла в собі сили та відпустила власні завищені вимоги.

Мені довелося почати все з початку. В оточенні почали з'являтися нові люди, які стали опорою та підтримкою. Такі трансформації дали поштовх до написання справжніх хітів, – зізнається артистка.

iSKra також розкрила таємницю головного призу переможцю Неймовірних дуетів, про який досі мало хто знає.

Після оголошення результатів представники спонсора вручили мені мікрофон, який використовують на професійних студіях. Цей момент не увійшов в ефір, тому всі дивуються, коли я розповідаю про цей подарунок. До речі, мікрофон ще не використовувала. Він чекає свого часу, – з усмішкою каже співачка.

14 жовтня відбулася прем'єра пісні співачки «Збирай мене».

