iSKra розповіла про випробування популярністю та емоційні гойдалки
Рівно рік тому вся країна спостерігала за фіналом вокального шоу «Неймовірні дуети» на Новому каналі, де перемогу здобула співачка iSKra.
У річницю перемоги співачка та авторка пісень iSKra відверто розповідає про внутрішні трансформації, емоційні виклики та те, що не увійшло в ефір шоу.
Більше місяця телефон надсилає сповіщення про події минулого року. Я з радістю згадую період зйомок «Неймовірних дуетів». Це одні з найкращих моментів у житті. Незважаючи на змагальний формат шоу, жоден з учасників не був конкурентом один для одного. Навіть у маленьких групах зіркових наставників ніхто не змагався. Ми всі були самодостатніми, підтримували одне одного і досі спілкуємося. Це була як маленька сім'я. Вдячна глядачам, які повернули мене в шоу і обрали переможницею. Часто дивлюсь на статуетку-нагороду з усвідомленням того, що це була мрія, яка здійснилася, – розповідає iSKra .
Попри шалений успіх і популярність, на співачку несподівано обвалився тягар відповідальності та високих очікувань від глядачів.
Одразу всі від мене вимагали нових хітів, а я нічого не могла написати. Почала за це себе картати. Залишилася без підтримки. Постійні емоційні гойдалки дуже виснажували морально, – розповідає співачка.
За словами артистки, вона таки знайшла в собі сили та відпустила власні завищені вимоги.
Мені довелося почати все з початку. В оточенні почали з'являтися нові люди, які стали опорою та підтримкою. Такі трансформації дали поштовх до написання справжніх хітів, – зізнається артистка.
Після оголошення результатів представники спонсора вручили мені мікрофон, який використовують на професійних студіях. Цей момент не увійшов в ефір, тому всі дивуються, коли я розповідаю про цей подарунок. До речі, мікрофон ще не використовувала. Він чекає свого часу, – з усмішкою каже співачка.
14 жовтня відбулася прем'єра пісні співачки «Збирай мене».
