Ірина Білик випустила нову пісню Mi Amor

Ірина Білик у чуттєвому кліпі закохалася в довгокосого красеня

Народна артистка України Ірина Білик презентує нову музичну прем’єру літа — пісню та кліп «Mi Amor».

За словами співачки, ця робота стала для неї особливим творчим етапом, де вона змогла мовою музики та візуального мистецтва розкрити особисті переживання.

«У кожного є свій Mi Amor... Людина, спогад чи почуття, які залишаються в серці назавжди. Сьогодні я ділюся з вами дуже особливою історією – про любов, пам'ять і емоції, що не підвладні часу», — говорить Ірина Білик.

Цей реліз продовжує серію успішних проєктів артистки за останній рік, зокрема після всеукраїнського туру та попередніх треків, які отримали теплий відгук від слухачів і стали важливими подіями для її численних шанувальників. У новій відеороботі головний акцент зроблено на внутрішній силі жінки, її здатності переживати найскладніші емоції та, попри все, залишатися собою.

Назва «Mi Amor» звучить романтично, однак сама відеоробота відкриває глядачеві значно глибшу історію. Це розповідь про почуття, які залишають слід у серці назавжди, про любов, втрати, спогади та силу рухатися вперед.