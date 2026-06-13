Ірина Білик випустила нову пісню Mi Amor

13 червня 2026 12:41 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

Головний редактор

Усі статті автора...

Ірина Білик випустила нову пісню Mi Amor
Ірина Білик випустила нову пісню Mi Amor

Ірина Білик у чуттєвому кліпі закохалася в довгокосого красеня

Народна артистка України Ірина Білик презентує нову музичну прем’єру літа — пісню та кліп «Mi Amor».

За словами співачки, ця робота стала для неї особливим творчим етапом, де вона змогла мовою музики та візуального мистецтва розкрити особисті переживання.

«У кожного є свій Mi Amor... Людина, спогад чи почуття, які залишаються в серці назавжди. Сьогодні я ділюся з вами дуже особливою історією – про любов, пам'ять і емоції, що не підвладні часу», — говорить Ірина Білик.

Цей реліз продовжує серію успішних проєктів артистки за останній рік, зокрема після всеукраїнського туру та попередніх треків, які отримали теплий відгук від слухачів і стали важливими подіями для її численних шанувальників. У новій відеороботі головний акцент зроблено на внутрішній силі жінки, її здатності переживати найскладніші емоції та, попри все, залишатися собою.

Назва «Mi Amor» звучить романтично, однак сама відеоробота відкриває глядачеві значно глибшу історію. Це розповідь про почуття, які залишають слід у серці назавжди, про любов, втрати, спогади та силу рухатися вперед.

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

Ірина Білик

Матеріали на тему

Як пройшла головна закупівельна премія країни «Zakupivli.Кращі 2026».
Новини

Як пройшла головна закупівельна премія країни «Zakupivli.Кращі 2026».
Театр, кабаре, джаз і триб'юти: афіша червня Caribbean Club і Pepper's Club
Афіша

Театр, кабаре, джаз і триб'юти: афіша червня Caribbean Club і Pepper's Club
У Києві на FANCON 2026 представили майбутні прем'єри Disney та Warner Bros. Pictures
Події

У Києві на FANCON 2026 представили майбутні прем'єри Disney та Warner Bros. Pictures
iSKra презентувала ностальгійну пісню «Вишеньки-черешеньки»
Меломан

iSKra презентувала ностальгійну пісню «Вишеньки-черешеньки»
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

У Києві на FANCON 2026 представили майбутні прем'єри Disney та Warner Bros. Pictures

У Києві на FANCON 2026 представили майбутні прем'єри Disney та Warner Bros. Pictures
Театр, кабаре, джаз і триб'юти: афіша червня Caribbean Club і Pepper's Club

Театр, кабаре, джаз і триб'юти: афіша червня Caribbean Club і Pepper's Club
Ірина Білик випустила нову пісню Mi Amor

Ірина Білик випустила нову пісню Mi Amor
Як пройшла головна закупівельна премія країни «Zakupivli.Кращі 2026».

Як пройшла головна закупівельна премія країни «Zakupivli.Кращі 2026».

Популярне відео

Ірина Білик випустила нову пісню Mi Amor

Ірина Білик випустила нову пісню Mi Amor
Культовий «Шрек» повертається на великі екрани до свого 25-річчя

Культовий «Шрек» повертається на великі екрани до свого 25-річчя
єПитання 5 сезон: дивитися 3 випуск онлайн від 20.03.2026

єПитання 5 сезон: дивитися 3 випуск онлайн від 20.03.2026
Нікіта Кісельов – «Вівтар»: співак презентує власну адаптацію відомого хіта Степана Гіги

Нікіта Кісельов – «Вівтар»: співак презентує власну адаптацію відомого хіта Степана Гіги
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK