Я знаю, що ви скоїли минулого літа: у Києві відбулася зіркова прем'єра трилеру

Фільм «Я знаю, що ви скоїли минулого літа» виходить у прокат!

15 липня у «Планеті кіно» у Dream Yellow пройшла спеціальна подія до прем’єри нового фільму жахів «Я знаю, що ви скоїли минулого літа». На гостей чекала атмосферна вечірка, присвячена поверненню культової історії на великий екран.

iSKra

Психолог Дар'я Сокол

Серед гостей були зірки, блогери, інфлюенсери, кіномани та поціновувачі жанру. Багато хто прийшов у тематичних образах, підкреслюючи атмосферу слешера, який поєднує напругу, неочікувані повороти й дух 90-х.

Ростислав Тарануха

Поліна Ніколаєнко

Головний редактор «Теленеделя» та керівник групи жіночих сайтів Олександр Ківа, психологиня Дар'я Сокол, співак Тom Soda, співачка та акторка Поліна Ніколаєнко, музичний блогер Діма Отакот, футболіст Ростислав Тарануха, співачка iSKra та кіноблогер Олександра Ковтонюк після прем'єри залишилися під великим враженням і радять подивитися фільм.

Том Сода та Діма Отакот

Олександра Ковтонюк

«Я знаю, що ви скоїли минулого літа» — це продовження культової історії, яка повертає нас до тих, хто вижив після жахливих подій багато років тому. У центрі нової частини — нове покоління, яке стикається з привидами чужих (і власних) помилок.

У кіно з 16 липня — не пропустіть повернення леген

ди!