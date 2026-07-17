Фільм Павла Шпегуна «Тиша» увійшов до конкурсної програми Венеційського кінофестивалю

Короткометражний фільм «Тиша» – це камерна психологічна історія про близкість, втрату та мовчання.

Короткометражний фільм «Тиша» став дебютною режисерською роботою українського актора театру та кіно Павла Шпегуна та увійшов до конкурсної програми Orizzonti Short Films 83-го Венеційського міжнародного кінофестивалю. Для Павла це перша робота в кіно, що одразу була відібрана до конкурсу одного з найпрестижніших кінофестивалів світу.

Конкурсні покази стрічки відбудуться 10 та 11 вересня 2026 року.

Для мене велика честь і відповідальність представляти Україну на Венеційському кінофестивалі зі своєю першою режисерською роботою. Уже сам факт, що «Тиша» стала частиною конкурсної програми, є великою перемогою для всієї нашої команди. Ми створювали цей фільм із думкою про людей, які сьогодні живуть із досвідом втрати, очікування, мовчання й болю. Сподіваюся, ця історія знайде відгук у серцях членів журі та глядачів незалежно від того, звідки вони, адже людські почуття не потребують перекладу, – коментує режисер Павло Шпегун.

«Тиша» – камерна психологічна історія про близькість, втрату та мовчання, яке іноді говорить більше за слова. Головний герой фільму, Лука, молодий стендап-комік, який після невдалого виступу зустрічає загадкову дівчину в барі. Вони швидко знаходять спільну мову, і дівчина проводить ніч у Луки. Вони говорять про самотність, біль і власні втрати, водночас намагаючись зберігати емоційну дистанцію. Але коли всі необхідні слова нарешті закінчуються, настає тиша.

Співпродюсерами фільму стали Анна Яценко та Володимир Яценко, засновники українського кінопродакшену ForeFilms та продюсери стрічки «Ти – Космос». У роботі над «Тишею» вони долучились до створення проєкту на етапі виробництва.

Для дебютного фільму потрапити одразу до конкурсної програми Венеційського кінофестивалю є винятковим досягненням. Ми дуже раді, що міжнародна прем’єра «Тиші» відбудеться саме у Венеції, на фестивалі, який десятиліттями відкриває світові нові режисерські голоси. Це велике визнання для Павла, усієї творчої команди та ще одне підтвердження того, що українське кіно продовжує бути важливим учасником світового кінопроцесу, – коментує співпродюсерка фільму Анна Яценко.

ForeFilms має успішний досвід участі у Венеційському міжнародному кінофестивалі. Раніше до конкурсних програм фестивалю були відібрані фільми «Люксембург, Люксембург» режисера Антоніо Лукіча та «Відблиск» Валентина Васяновича.

Павло Шпегун відомий українським глядачам як актор театру та кіно. Він є актором Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, активно працює у кінематографі та паралельно займається театральною режисурою. Його остання постановка «Тигролови» у Театрі «Золоті Ворота» стала однією з помітних театральних прем’єр сезону. «Тиша» стала його дебютом у повномасштабній кінорежисурі.