Костянтин Войтенко розповів про весілля у чорних вбраннях

Зірка комедійного серіалу «Будиночок на щастя» Костянтин Войтенко детально розповів про їхній із коханою важливий день.

Гірко молодим! Виконавець однієї з головних ролей серіалу «Будиночок на щастя» Костя Войтенко одружився вдруге. Його обраницею стала власниця бренду одягу Наталі Камінська. У своїх соцмережах актор поділився зворушливими фото з церемонії розпису, які лаконічно підписав: «Чоловік та дружина».

Але в ексклюзивному коментарі для Нового каналу Костя детально розповів про їхнє з коханою свято.

День розпочався з того, що ми наряджалися. Наталі півтори години робили зачіску та макіяж. А я за пʼять хвилин умився й був готовий (усміхається). Щодо наших образів: одразу розуміли, що бажаємо чогось незвичного. Ми точно хотіли розділити розпис і святкування весілля, тому вирішили зробити образи, що максимально відрізнятимуться. І от саме в цих вбраннях чорного кольору, які ви побачили, відчули себе максимально комфортно для такої події. Мій костюм приїхав з Іспанії за допомогою друзів. А наречена знайшла сукню українського бренду, – розповідає Войтенко. – У РАГСі нас розписали буквально за 15 хвилин. Наталі тепер Войтенко (усміхається). До речі, на церемонії взагалі не було гостей, тому що ми хотіли провести цей день лише вдвох. Не відволікаючись ні на що. Потім у нас була неймовірна фотосесія. А далі поїхали в заміський комплекс на два дні.

Костянтин Войтенко з дружиною / Пресслужба Нового каналу

Закохані розписалися трішки раніше публічної заяви про це. Кажуть, звикали до нового статусу. Та що там звикали! Досі регулярно прокручують цей день у пам’яті та намагаються усвідомити, що вони тепер повноцінна родина. До речі, і в Кості, і в Наталі є діти від попередніх шлюбів.

Знаєте, от пригадую той день і можу впевнено сказати – було комфортно та спокійно. Все відбувалося гармонійно і, як то кажуть, «як треба». Обійшлося без надуманих чи вигаданих ілюзій, тому відчувалася неймовірна сила. Чесно кажучи, нам було вже якось дивно називати одне одного «хлопець» та «дівчина» чи казати «ми зустрічаємося». Давно відчували себе сімʼєю, – ділиться актор. – До кінця не віриться – це правда чи ні? Досі дивуємось! Адже поки трохи незвично називати одне одного «чоловік» і «дружина».

Костянтин Войтенко з дружиною / Пресслужба Нового каналу

Нагадаємо,