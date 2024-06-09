МастерШеф 13 сезон 18 випуск від 08.06.2024 – хто переміг у проєкті

9 червня 2024 00:30 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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МастерШеф 13 сезон 18 випуск від 08.06.2024 – хто переміг у проєкті
МастерШеф 13 сезон: хто став переможцем проєкту 08.06.2024
Пресслужба каналу СТБ

Хто став переможцем шоу МастерШеф 13 сезон? Названо ім'я переможця 2024 року проєкту МастерШеф 13 сезон. Хто переміг у шоу МастерШеф 13 сезон – читайте на нашому сайті TV.UA.

Двоє суперфіналістів «МастерШеф 13 сезон» вже визначені – це Аліна і Альона. Ще двоє – Владислав та Ірина – змагались за своє місце у суперфіналі. Завдання, звісно, було рівня переможця! На жаль, ні Влад, ні Іра не впорались із конкурсом. Судді вирішили, що за крок до суперфіналу вони мають покинути шоу.

Тому у суперфіналі реаліті «МастерШеф 13 сезон» за звання переможця боролись такі претенденти – Аліна Бурик і Альона Московченко. Відбулося останнє випробування, після якого ми дізналися ім’я переможниці. Тож переможницею проєкту «МастерШеф 13 сезон» стала Аліна Бурик. Вітаємо!

Переможець проєкту МастерШеф 13 сезон - Аліна Бурик / instagram.com/stbua

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