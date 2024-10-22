Фіма Константиновський пригадав страхи на початку повномасштабного вторгнення

Ведучий шоу «Поле» Фіма Константиновський розповів, чого йому не вистачає зараз.

Два роки і майже вісім місяців в Україні не вщухає велика війна. За цей час ми стали свідками трагедій, здобутків, втрат, перемог. Кожен має моменти, які найбільше запамʼяталися або ж кардинально змінили сприйняття реальності. Зокрема, ведучий Нового каналу Фіма Константиновський став одним з українських знаменитостей, хто спрямував усі сили на волонтерство. Він досі опікується дніпровським шелтером і невпинно нагадує про щоденні донати.

Хоча в перші дні великої війни навіть не думав, що колись стане зіркою гри Нового каналу «Поле», в яку грає вся країна.

З початком великої війни повністю змінив пріоритети. Раніше на першому місці стояла особиста ціль, а тепер, як у всіх свідомих, – спільна. Окрім того, в перші місяці вторгнення думав, що деякі моменти більше ніколи не повторяться. Наприклад, коли говорив з мамою по телефону, був переконаний, що ми взагалі з нею не побачимося. А якби 24 лютого о шостій ранку мені хтось сказав, що вестиму шоу на Новому каналі, не повірив би, – з усмішкою каже Фіма Константиновський. – А ще переосмислив, навіщо взагалі популярність. До повномасштабної думав, що бути відомим круто задля рекламних контрактів, грошей. Тепер знаю: це можна перенаправляти в допомогу.

Ведучий Фіма Константиновський / Пресслужба Нового каналу

Ведучий Нового каналу зустрів ранок 24 лютого 2022 року в одному зі столичних районів. Він назавжди запамʼятав перше сховище на Дарниці, в якому побачив українців різного віку, статі та соціального статусу.

На другий день (25 лютого 2022 року. – Прим. ред.) ми вирушили на Івано-Франківщину. З нами був лабрадор Джо. На одній із зупинок познайомилися з якимись людьми, в яких теж був собака. І вони дали нам корм. Хоч тоді ніхто не знав, що нас чекало: може, ми взагалі сиділи б в укритті роками. Усім було страшно, але вони все одно поділилися з незнайомцями, – додає Фіма. – На початку великої війни українці обʼєдналися. Якби тоді ми були, як сьогодні, то давно б усе втратили. Варто розуміти, що донатом ви рятуєте не лише Волноваху, Вовчанськ і Торецьк, а й Верховину, Буковель і Львів.

Ведучий Фіма Константиновський

Фіма наголошує: не потрібно забувати, що війна ще не завершилася. Тому радить кожному подумки повертатися в перші дні російського вторгнення.

З лютого 2022 року я дзвонив батькам під час кожної повітряної тривоги. Для мене її оголошення вже означало вибух. А зараз те, що лунає сирена, – це вже не для всіх причина піти в сховище. Ми звикаємо до всього. Але треба памʼятати, через кого зʼявилися ці тривоги, і не чекати, коли влучать в «Охматдит», щоб закрити певний збір, – стверджує ведучий Нового каналу. – Завжди є причина щось не робити. І, звісно, легше звинуватити когось у бездіяльності. Тому зараз мені не вистачає, щоб у всіх однаково горіла дупа. От у 2022-му було неймовірно страшно, але однаково для всіх. Кожен знав, що перебуває в зоні ризику. Тепер же в деяких містах зʼявляються думки про абсолютно неіснуючу безпеку. Та якщо вважаєте, що війна вас не стосується, замисліться: якби завтра вона закінчилася, чи буде соромно за те, що ви робили?

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