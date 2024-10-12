Поле 2 сезон 3 випуск від 24.09.2024 дивитися онлайн
24 вересня на Новому каналі і на сайті TV.UA в етер вийшов 3 випуск 2 сезону квіз-шоу Поле. 3 випуск проєкту Поле 2 сезон від 24.09.2024 дивіться онлайн на сайті TV.UA.
У третій грі відбудеться неймовірно напружена гра між вчителькою географії Юлією та монополістом, дев’ятикласником Артуром, в категорії Захоплення. Хто не зможе згадати медіатор гитариста, а хто забуде назву прилада для фотографа?Дивіться онлайн квіз-шоу Поле 2 сезон 3 випуск від 24.09.2024.
3 випуск квіз-шоу Поле 2 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.
Усі випуски квіз-шоу Поле дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.