Поле 2 сезон 3 випуск від 24.09.2024 дивитися онлайн

12 жовтня 2024 11:51 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Поле 2 сезон 3 випуск від 24.09.2024 дивитися онлайн
Поле 2 сезон: дивитися 3 випуск онлайн від 24.09.2024
Пресслужба Нового каналу

24 вересня на Новому каналі і на сайті TV.UA в етер вийшов 3 випуск 2 сезону квіз-шоу Поле. 3 випуск проєкту Поле 2 сезон від 24.09.2024 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 3 випуску квіз-шоу Поле 2 сезон: у проєкті візьме участь 108 учасників. Усього буде три великі гри і, відповідно, три переможці. Протягом 15 випусків кожні 36 квіз-дуелянтів змагатимуться за грошовий приз у 250 тисяч гривень. Також залишаються додаткові бонуси: у фіналі перших чотирьох серій кожного з трьох пулів гравець з найбільшою територією отримує 25 тисяч гривень.

У третій грі відбудеться неймовірно напружена гра між вчителькою географії Юлією та монополістом, дев’ятикласником Артуром, в категорії Захоплення. Хто не зможе згадати медіатор гитариста, а хто забуде назву прилада для фотографа?Дивіться онлайн квіз-шоу Поле 2 сезон 3 випуск від 24.09.2024.

3 випуск квіз-шоу Поле 2 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски квіз-шоу Поле дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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