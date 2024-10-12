Поле 2 сезон 3 випуск від 24.09.2024 дивитися онлайн Юлія Туренко

Юлія Туренко Випускаючий редактор Усі статті автора...

Поле 2 сезон: дивитися 3 випуск онлайн від 24.09.2024 Пресслужба Нового каналу

24 вересня на Новому каналі і на сайті TV.UA в етер вийшов 3 випуск 2 сезону квіз-шоу Поле. 3 випуск проєкту Поле 2 сезон від 24.09.2024 дивіться онлайн на сайті TV.UA.